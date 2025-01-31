VANTAGE FOUNDATION СОТРУДНИЧАЕТ С SOS CHILDREN'S VILLAGES PHILIPPINES, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ УЯЗВИМЫМ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ

МАНИЛА, Филиппины, 31 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Vantage Foundation с гордостью объявляет о своем партнерстве с SOS Children's Villages Philippines, неправительственной организацией, занимающейся обеспечением безопасного семейного ухода за детьми, потерявшими родительскую поддержку или рискующими быть разлученными со своими семьями.

VANTAGE FOUNDATION PARTNERS WITH SOS CHILDREN'S VILLAGES PHILIPPINES TO EMPOWER VULNERABLE CHILDREN AND FAMILIES

Основанная в 1967 году, организация управляет комплексной сетью программ, направленных на заботу об уязвимых детях и укрепление семей, подверженных риску. В основе ее работы лежит модель семейного ухода, когда дети, которые остались сиротами или чьи родители не могут заботиться о них, помещаются в SOS Villages.

Эти деревни состоят из небольших семейных домов, каждый из которых управляется SOS-матерью, которая обеспечивает детям внимание, любовь и заботу настоящей семьи. Дети растут в этих домах вместе со своими биологическими братьями и сестрами (если таковые имеются) и другими детьми при постоянной поддержке воспитателей, которые служат образцом для подражания и обеспечивают эмоциональное, образовательное и психологическое руководство.

SOS Children's Villages предлагает непрерывный комплексный уход за детьми с самого раннего возраста, пока они не завершат свое образование или обучение и не перейдут во взрослую жизнь. Посредством программ, обеспечивающих образовательную поддержку, профессиональную подготовку, стипендии и карьерное консультирование, они расширяют возможности молодежи и предоставляют ей инструменты, необходимые для того, чтобы разорвать порочный круг бедности, осуществить свои мечты и стать будущими лидерами и участниками общества.

В январе фонд Vantage Foundation посетил деревню SOS в Маниле, чтобы своими глазами увидеть эффективную работу по поддержке уязвимых детей и молодежи. Размышляя об этом опыте, Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation, заявил: «Видя невероятную работу, проделанную в SOS, мы подтвердили нашу приверженность поддержке инициатив, которые обеспечивают не только заботу, но и возможности для молодых людей строить более светлое будущее».

Айви Евангелиста (Ivy Evangelista), менеджер по благотворительности и партнерству в SOS Children's Villages Philippines, поделилась: «Наши партнерские отношения имеют жизненно важное значение, помогая нам расширить наш охват и влияние. Работая вместе с такими организациями, как Vantage Foundation, мы можем предоставить детям и молодым людям поддержку, необходимую им для построения лучшего будущего и разрыва порочного круга бедности».

Чтобы узнать больше об удивительной работе SOS Children's Villages Philippines и о том, как вы можете помочь расширить возможности следующего поколения, посетите сайт https://www.sosphilippines.org/. По вопросам корпоративного партнерства обращайтесь по адресу [email protected]

О фонде Vantage Foundation

Vantage Foundation — независимая благотворительная организация, созданная в McLaren Technology Centre в Великобритании в 2023 году. Фонд сотрудничает с благотворительными организациями по всему миру, включая Фонд iREDE Foundation в Нигерии, Teach For Malaysia в Малайзии и Instituto Claret в Бразилии.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.vantage.foundation

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2610277/VANTAGE_FOUNDATION_PARTNERS_WITH_SOS_CHILDREN_S_VILLAGES_PHILIPPINES_TO_EMPOWER.jpg

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