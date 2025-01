VANTAGE FOUNDATION NAWIĄZUJE WSPÓŁPRACĘ Z FILIPIŃSKIMI WIOSKAMI DZIECIĘCYMI SOS ABY UMOCNIĆ POZYCJĘ DZIECI I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI

MANILA, Filipiny, 31 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Vantage Foundation na zaszczyt ogłosić partnerstwo z SOS Children's Villages Philippines (SOS Wioski Dziecięce Filipiny), organizacją pozarządową, której celem jest zapewnienie bezpiecznej rodzinnej opieki dla dzieci, które utraciły wsparcie swoich rodziców lub są zagrożone rozłąką z rodziną.

Ta założona w 1967 roku organizacja realizuje szeroką gamę programów, których celem jest opieka nad dziećmi w trudnej sytuacji i umocnienie zagrożonych rodzin. Trzonem jej działalności jest model opieki oparty na rodzinie, gdzie osierocone dzieci lub dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić bezpiecznego domu znajdują schronienie w wioskach SOS.

Wioski te składają się z niewielkich domów rodzinnych, z których każdy prowadzony jest przez mamę SOS, która poświecą dzieciom uwagę, dając im miłość i opiekę, jakiej mogłyby zaznać w prawdziwej rodzinie. Dzieci dorastają w tych domach w towarzystwie biologicznego rodzeństwa (jeśli mają braci lub siostry) i innych dzieci, ciesząc się nieustanną pomocą opiekunów, którzy są dla nich wzorem do naśladowania i zapewniają im wsparcie emocjonalne, edukacyjne i psychologiczne.

SOS Wioski Dziecięce oferują nieprzerwaną i holistyczną opiekę na dziećmi od najmłodszych lat do momentu ukończenia przez nich szkoły i wkroczenia w dorosłe życie. Poprzez programy, które zapewniają wsparcie edukacyjne, szkolenia zawodowe, stypendia i doradztwo zawodowe, umacniają młodzież i dostarczają im narzędzi, które są niezbędne do przełamania kręgu ubóstwa, realizacji marzeń i przyczynienia się do rozwoju społeczeństwa jako przyszli liderzy.

W styczniu przedstawiciele Vantage Foundation odwiedzili wioskę dziecięcą SOS w Manili aby przekonać się osobiście, jak wielkie znaczenie ma praca na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji. Komentując swoje wrażenia, Steven Xie, dyrektor wykonawczy Vantage Foundation, powiedział: „Ta wspaniała praca, którą wykonują wioski SOS umocniła nas w zaangażowaniu we wsparcie inicjatyw, które zapewniają nie tylko opiekę lecz również szanse dla młodych ludzi w zakresie budowania lepszej przyszłości".

Ivy Evangelista, dyrektor ds. filantropii i partnerstw w SOS Children's Villages Philippines, podzieliła się swoimi spostrzeżeniami: „Nasze partnerstwa są kluczowe dla poszerzania naszego zasięgu i wpływu. Dzięki współpracy z takimi organizacjami jak Vantage Foundation, możemy zapewnić dzieciom i młodzieży wsparcie, którego potrzebują aby zbudować dla siebie lepszą przyszłość i przełamać krąg ubóstwa".

Aby dowiedzieć się więcej o niesamowitej pracy, jaką wykonuje organizacja SOS Children's Villages Philippines i o możliwościach wsparcia młodego pokolenia, odwiedź stronę https://www.sosphilippines.org/. Podmioty zainteresowane nawiązaniem partnerstwa zapraszamy do kontaktu na adres [email protected]

Vantage Foundation

Fundacja Vantage jest niezależną organizacją charytatywną założoną w Centrum Technologicznym McLarena w Wielkiej Brytanii w 2023 roku. Fundacja współpracuje z organizacjami charytatywnymi na całym świecie, w tym The iREDE Foundation w Nigerii, Teach For Malaysia w Malezji i Instituto Claret w Brazylii.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.vantage.foundation

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2610277/VANTAGE_FOUNDATION_PARTNERS_WITH_SOS_CHILDREN_S_VILLAGES_PHILIPPINES_TO_EMPOWER.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg