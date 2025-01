VANTAGE FOUNDATION ENTRE EN PARTENARIAT AVEC SOS CHILDREN'S VILLAGES PHILIPPINES POUR VENIR EN AIDE AUX ENFANTS ET AUX FAMILLES VULNÉRABLES

MANILLE, Philippines, 31 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Foundation est fière d'annoncer son partenariat avec SOS Children's Villages Philippines, une ONG qui s'engage à fournir des soins sûrs et familiaux aux enfants qui ont perdu le soutien de leurs parents ou qui risquent d'être séparés de leur famille.

Créée en 1967, l'organisation gère un réseau complet de programmes destinés à prendre en charge les enfants vulnérables et à renforcer les familles à risque. Leur action repose sur le modèle de prise en charge familiale, où les enfants orphelins ou dont les parents ne peuvent pas s'occuper sont placés dans les SOS Villages.

Ces villages sont constitués de petites maisons familiales, chacune gérée par une mère SOS qui apporte aux enfants l'attention, l'amour et les soins d'une vraie famille. Les enfants grandissent dans ces foyers aux côtés de leurs frères et sœurs biologiques (le cas échéant) et d'autres enfants, avec le soutien permanent des personnes qui s'occupent d'eux et qui leur servent de modèles et leur apportent un soutien affectif, éducatif et psychologique.

SOS Children's Villages offre des soins continus et holistiques aux enfants dès leur plus jeune âge, jusqu'à ce qu'ils terminent leurs études ou leur formation et passent à l'âge adulte. Grâce à des programmes de soutien scolaire, de formation professionnelle, de bourses d'études et d'orientation professionnelle, l'ONG autonomise les jeunes et leur fournit les outils dont ils ont besoin pour briser le cycle de la pauvreté, réaliser leurs rêves et devenir de futurs leaders et contributeurs à la société.

En janvier, Vantage Foundation a visité un village SOS à Manille pour constater de visu l'impact du travail effectué pour soutenir les enfants et les jeunes vulnérables. Steven Xie, directeur exécutif de Vantage Foundation, déclare : « En voyant l'incroyable travail réalisé au sein de SOS, nous avons réaffirmé notre engagement à soutenir des initiatives qui ne se contentent pas de fournir des soins, mais qui donnent aux jeunes la possibilité de se construire un avenir meilleur ».

Ivy Evangelista, responsable de la philanthropie et des partenariats chez SOS Children's Villages Philippines, déclare : « Nos partenariats sont essentiels pour nous aider à étendre notre portée et notre impact. En collaborant avec des organisations telles que Vantage Foundation, nous pouvons apporter aux enfants et aux jeunes le soutien dont ils ont besoin pour se construire un avenir meilleur et briser le cycle de la pauvreté ».

Pour en savoir plus sur le travail extraordinaire de SOS Children's Villages Philippines et sur la manière dont vous pouvez aider à renforcer les capacités de la prochaine génération, rendez-vous sur https://www.sosphilippines.org/. Pour les partenariats avec des entreprises, veuillez les contacter à l'adresse : [email protected]

À propos de Vantage Foundation

Vantage Foundation est une organisation caritative indépendante lancée au McLaren Technology Centre, au Royaume-Uni, en 2023. La fondation a travaillé avec des organisations caritatives du monde entier, notamment la Fondation iREDE au Nigeria, Teach For Malaysia en Malaisie et Instituto Claret au Brésil.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.vantage.foundation

