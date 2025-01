NADÁCIA VANTAGE FOUNDATION SPÁJA SILY S ORGANIZÁCIOU SOS CHILDREN'S VILLAGES NA FILIPÍNACH, S CIEĽOM PODPORIŤ OHROZENÉ DETI A RODINY

MANILA, Filipíny, 31. január 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Foundation s hrdosťou oznamuje svoje partnerstvo s SOS Children's Villages Philippines, mimovládnou organizáciou, ktorá sa zaviazala poskytovať bezpečnú starostlivosť na rodinnej báze, pre deti, ktoré prišli o rodičovskú podporu alebo im hrozí odlúčenie od rodiny.

VANTAGE FOUNDATION PARTNERS WITH SOS CHILDREN'S VILLAGES PHILIPPINES TO EMPOWER VULNERABLE CHILDREN AND FAMILIES

Organizácia bola založená v roku 1967 a prevádzkuje komplexnú sieť programov zameraných na starostlivosť o ohrozené deti a posilnenie rodín v núdzovej situácii. V rámci modelu rodinnej starostlivosti poskytujú domov deťom, ktoré prišli o rodičov alebo sa o ne rodičia nedokážu postarať, a to v prostredí SOS dediniek.

Tieto dedinky pozostávajú z malých rodinných domov, z ktorých každý spravuje SOS matka, ktorá deťom venuje pozornosť, lásku a starostlivosť ako v skutočnej rodine. Deti vyrastajú v týchto domovoch spolu so svojimi biologickými súrodencami (ak nejakých majú) a ďalšími deťmi. Dostáva sa im nepretržitej podpory opatrovateľov, ktorí slúžia ako vzory a poskytujú emocionálne, vzdelávacie a psychologické poradenstvo.

Dedinky pod záštitou organizácie SOS Children's Villages ponúkajú nepretržitú, holistickú starostlivosť o deti od útleho veku až do ukončenia vzdelávania alebo prípravy a prechodu do dospelosti. Prostredníctvom podporných programov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, štipendií a kariérneho poradenstva, posilňujú mladých ľudí a poskytujú im nástroje potrebné na prelomenie kruhu chudoby, dosiahnutie svojich snov, aby sa mohli stať budúcimi lídrami a prispievali do spoločnosti.

V januári navštívila nadácia Vantage Foundation SOS dedinku v Manile, aby z prvej ruky videla efektívnu prácu na podporu ohrozených detí a mládeže. Steven Xie, výkonný riaditeľ Vantage Foundation, v spomienke na túto skúsenosť uviedol: „Keď sme videli neuveriteľnú prácu, ktorá sa robí v SOS, upevnilo to náš záväzok podporovať iniciatívy, ktoré poskytujú nielen starostlivosť, ale aj príležitosti pre mladých ľudí budovať svetlejšiu budúcnosť."

Ivy Evangelista, manažérka pre filantropiu a partnerstvo v SOS Children's Villages Phillipines, povedala: „Naše partnerstvá sú životne dôležité, pretože nám pomáhajú rozširovať náš vplyv a dosah. Spoluprácou s organizáciami, ako je Vantage Foundation, môžeme poskytnúť deťom a mladým ľuďom podporu, ktorú potrebujú na budovanie lepšej budúcnosti a prelomenie bludného kruhu chudoby."

Ak sa chcete dozvedieť viac o úžasnej práci SOS Children's Villages Philippines a o tom, ako môžete pomôcť podporiť budúcu generáciu, navštívte stránku https://www.sosphilippines.org/. V prípade firemných partnerstiev sa obráťte na adresu [email protected]

O nadácii Vantage Foundation

Vantage Foundation je nezávislá charitatívna organizácia, ktorá vznikla v technologickom centre McLaren v Spojenom kráľovstve v roku 2023. Nadácia spolupracuje s charitatívnymi organizáciami po celom svete vrátane nadácie iREDE v Nigérii, Teach For Malaysia v Malajzii a Instituto Claret v Brazílii.

Viac informácií nájdete na stránke www.vantage.foundation

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2610277/VANTAGE_FOUNDATION_PARTNERS_WITH_SOS_CHILDREN_S_VILLAGES_PHILIPPINES_TO_EMPOWER.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg