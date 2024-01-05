Vantage Foundation и Duotech объединяют усилия, принося радость всему местному сообществу

News provided by

Vantage Foundation

05 Jan, 2024, 04:05 ET

СИНГАПУР, 5 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Согревающее душу сотрудничество с целью укрепления духа сообщества, осуществляемое между фондом Vantage Foundation и местным предприятием Duotech, направлено на то, чтобы прошедшие праздники стали немного приятнее для нуждающихся. В рамках инициативы «Радость всем» фонда Vantage Foundation сотрудники компании Duotech приняли участие в сезоне подарков, выполнив желания жителей методистского детского дома им. Чена Су Лана (Chen Su Lan) в Сингапуре.

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Vantage Foundation and Duotech at the Chen Su Lan Methodist Children's Home in Singapore.
Vantage Foundation and Duotech at the Chen Su Lan Methodist Children's Home in Singapore.

Инициатива, побуждающая местный бизнес активно поддерживать местные сообщества, предполагает, что сотрудники Duotech лично выбирают и заворачивают подарки для детей, проживающих в этом приюте. Каждый подарок сопровождается написанной от руки запиской, что делает пожертвование более личным и осмысленным.

Сэнди Жао (Sandy Zhao), старший менеджер по персоналу компании Duotech Pte Ltd, поделилась своим взглядом на эту инициативу, заявив: «Дело не только в подарках — важно, что это приносит радость и формирует значимые связи в нашем сообществе. Эта инициатива позволяет нам делиться с нуждающимися, устанавливая с ними личную связь».

Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор фонда Vantage Foundation, поддерживает это настроение, говоря: «Мы убеждены, что каждый заслуживает ощущения праздничного тепла, особенно те, кто испытывает трудности. Это наш способ оказать положительное влияние».

Клара Лик (Clara Lick), менеджер партнерства методистского детского дома им. Чена Су Лана, подчеркивает: «Инициатива фонда Vantage Foundation побуждает местные предприятия поддерживать свои общины, напоминая всем нам о необходимости не забывать о сопричастности каждого в период праздников. Речь идет о укреплении чувства общности и общей ответственности».

Инициатива «Радость для всех» согласуется со стремлением фонда Vantage Foundation катализировать более высокую корпоративную ответственность, подталкивая бизнес активно участвовать в укреплении местных сообществ. Эта инициатива не только приносит радость нуждающимся, но также укрепляет понимание важности чувства сопричастности каждого в сезон праздничных подарков. Не каждому повезло отмечать праздники с семьями, и это может быть источником социальной напряженности, влияющей на душевное благополучие.

-КОНЕЦ-

О фонде Vantage Foundation 

Фонд Vantage Foundation — это независимая благотворительная организация, призванная усилить осведомленность о незаметной несправедливости. Фонд был основан технологическим центром McLaren в Соединенном Королевстве при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и командой NEOM McLaren Extreme E Team в 2023 году. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.vantage.foundation.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2309418/Vantage_Foundation_Duotech_join_hands_spread_joy_local_community.jpg 
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

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