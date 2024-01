A Vantage Foundation e a Duotech se unem para espalhar alegria para todos na comunidade local

SINGAPURA, 5 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- Em uma colaboração emocionante com o objetivo de promover o espírito comunitário, a Vantage Foundation e a empresa local Duotech colaboraram para tornar as festas de fim de ano um pouco mais alegres para os necessitados. Por meio da iniciativa Joy For All (Alegria para todos) da Vantage Foundation, os funcionários da Duotech abraçaram a temporada de doações realizando os desejos dos residentes do Chen Su Lan Methodist Children's Home, em Singapura.

Vantage Foundation e Duotech no Chen Su Lan Methodist Children's Home, em Singapura.

A iniciativa, concebida para incentivar as empresas locais a apoiarem ativamente suas comunidades, consiste em os funcionários da Duotech selecionarem e embrulharem pessoalmente os presentes para as crianças do lar residencial. Cada presente é acompanhado de uma nota escrita à mão, adicionando um toque pessoal e significativo à doação.

Sandy Zhao, gerente-sênior de RH da Duotech Pte Ltd, compartilhou sua perspectiva sobre a iniciativa, afirmando: "Não se trata apenas dos presentes, mas de espalhar alegria e estabelecer uma conexão significativa com nossa comunidade. Essa iniciativa nos permite retribuir de uma forma pessoal."

Steven Xie, diretor-executivo da Vantage Foundation, concordou com o sentimento, dizendo: "Acreditamos que todos merecem experimentar a cordialidade das festas de fim de ano, especialmente aqueles que podem estar enfrentando desafios. Essa é a nossa maneira de causar um impacto positivo."

Clara Lick, gerente de parcerias do Chen Su Lan Methodist Children's Home, enfatiza: "A iniciativa da Vantage Foundation incentiva as empresas locais a apoiarem suas comunidades, lembrando-nos de estarmos atentos à inclusão durante o período de festas. Trata-se de promover um senso de comunidade e responsabilidade compartilhada."

A iniciativa Joy For All está alinhada com o compromisso da Vantage Foundation de catalisar uma maior responsabilidade social corporativa, incentivando as empresas a participarem ativamente da elevação das comunidades locais. A iniciativa não apenas leva alegria aos necessitados, mas também aumenta a conscientização sobre a importância da inclusão durante as festas de fim de ano. Nem todos têm a sorte de passar as festividades com suas famílias, e isso pode ser uma fonte de estresse social que afeta o bem-estar mental.

-FIM-

Sobre a Vantage Foundation

A Vantage Foundation é uma organização beneficente independente dedicada a conscientizar sobre desvantagens invisíveis. A fundação foi lançada no McLaren Technology Centre no Reino Unido com o apoio da Agência da ONU para Refugiados, UNHCR e da equipe NEOM McLaren Extreme E em 2023. Para obter mais informações, acesse www.vantage.foundation .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2309612/Vantage_Foundation_Duotech_join_hands_spread_joy_local_community.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

FONTE Vantage Foundation