Vantage remporte 11 nouveaux prix en 2023, décernés par ForexBrokers.com et Ultimate Fintech

Vantage est reconnu comme le meilleur courtier de CFD en Australie par Business Tabloid

SYDNEY, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le courtier multiactifs Vantage (ou « Vantage Markets ») a remporté un total de 11 nouveaux prix en 2023, ce qui marque un début d'année positif. Ces prix témoignent des efforts déployés par Vantage pour renforcer sa plateforme et améliorer ses offres aux clients au cours de l'année écoulée.

Au niveau international, Vantage a reçu le prix du meilleur de sa catégorie dans les catégories Metatrader et Copy trading social, décerné par la célèbre plateforme d'évaluation ForexBrokers.com. Ce prix récompense la mise en place du trading social dans l'application propriétaire de Vantage en 2022.

Le courtier multiactifs a également reçu six récompenses de l'EMG - Global 100, dont le « Meilleur courtier FOREX de l'année – international », « Excellence du service client – international », « Meilleur courtier Forex réglementé de l'année – international », et « Meilleure plateforme de trading en ligne et application mobile – 2023 ».

En Australie, où Vantage opère depuis 2009, le courtier a été reconnu comme le « Meilleur courtier de CFD - Australie 2022 » dans le cadre des prix Business Tabloid. Ces dernières années, le groupe a étoffé son équipe d'assistance client en Australie afin de fournir un meilleur service à ses clients.

En outre, dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, où Vantage a parrainé des expositions majeures comme iFX Dubai et AW Dubai, le groupe a reçu les prix « Meilleure expérience de trading – MOA » et « Courtier le plus transparent – MOA », décernés par Ultimate Fintech MOA.

Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du trading chez Vantage, a déclaré : « Nous sommes honorés de recevoir ces récompenses basées sur nos performances. Notre équipe a travaillé dur pour faire évoluer notre entreprise, ce qui a abouti au franchissement de la barre des 1 million d'utilisateurs actifs en 2022. Ces prix leur sont dédiés.

Nous souhaitons également remercier nos clients pour leur soutien et leurs encouragements continus, et pour avoir été notre plus grande motivation à continuer à nous améliorer. »

À propos de Vantage

Vantage (Vantage International Group Limited) est un courtier multiactifs qui offre à ses clients l'accès à un service agile et puissant pour trader des CFD sur le Forex, des matières premières, des indices, des actions des ETF et des obligations.

Forte de plus de 13 ans d'expérience sur le marché, les entités Vantage comptent aujourd'hui plus de 1 000 employés répartis dans plus de 30 bureaux dans le monde.

Vantage est plus qu'un simple courtier. Il fournit un écosystème de trading de confiance, une application de trading mobile primée, ainsi qu'une plateforme de trading simple à utiliser qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

SOURCE Vantage