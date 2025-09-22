VAPORESSO bringt XROS PRO 2 auf der InterTabac 2025 auf den Markt und definiert damit den Flaggschiff-Standard neu

DORTMUND, Deutschland, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Auf der InterTabac 2025, der weltweit größten Messe für Tabak und Raucherzubehör, stellte VAPORESSO sein neuestes Vorzeigeprodukt, den XROS PRO 2, vor. Die Markteinführung markiert nicht nur das Upgrade der XROS-PRO-Flaggschiff-Linie, sondern auch eine kühne Aussage zur Entschlossenheit der Marke, neue professionelle Maßstäbe in Bezug auf Ausdauer, Design und Geschmack zu setzen – und damit zu definieren, was ein Flaggschiff-Gerät sein sollte.

Setzt neue Maßstäbe bei der Flaggschiff-Ausdauer: Beispiellose 2000-mAh-Akkukapazität

Der XROS PRO 2 verfügt über einen branchenführenden 2000-mAh-Akku, den größten in seiner Kategorie. Mit 67 % mehr Kapazität als die erste Generation des XROS PRO und 33 % mehr als bei den führenden Mitbewerbern beseitigt das Gerät Akku-Sorgen, indem es eine längere, zuverlässige Leistung bietet. Es handelt sich nicht nur um einen größeren Akku, sondern auch um einen neuen Standard für die Ausdauer von Flaggschiffen, bei dem „ganztägige Nutzung" als Grundvoraussetzung und nicht als Ziel definiert ist.

Innovation in der Luft- und Raumfahrt: Magnesiumlegierung – selten, raffiniert, revolutionär

Das XROS PRO 2 ist das erste Vaping-Gerät, das eine Magnesiumlegierung in Luft- und Raumfahrtqualität verwendet – ein Material, das für seine ultraleichte Stärke bekannt ist, aber aufgrund seiner hohen Fertigungskomplexität selten in der Unterhaltungselektronik verwendet wird. Mit einem Gewicht von nur 65 g verbindet XROS PRO 2 Langlebigkeit mit beispielloser Portabilität und beweist, dass hochwertige Materialien für professionelle Flaggschiffe nicht verhandelbar sind. Ergänzt durch ein verdecktes Display sowie ein Unibody-Design schafft es den Spagat zwischen funktionaler Klarheit und minimalistischer Eleganz und spiegelt das Engagement der Marke für kompromisslose Qualität wider.

Geschmacksstabilität: Super-Pulse-Technologie setzt neue MTL-Standards

Der XROS PRO 2 definiert die MTL-Geschmackskonsistenz neu, indem er die Super-Pulse-Technologie einsetzt, die bisher nur bei Hochleistungs-DTL-Geräten zum Einsatz kam. Diese Innovation sorgt für eine stabile Leistung von einer vollen bis zu einer schwachen Batterie und eliminiert die Geschmacksschwankungen, die MTL-Geräte lange geplagt haben. Gemeinsam mit dem verbesserten COREX-3.0-Heizsystem, welches die thermische Effizienz sowie die Anpassungsfähigkeit von E-Liquids verbessert, sorgt es für einen reinen, konsistenten Geschmack vom ersten bis zum letzten Zug und hebt das professionelle MTL-Erlebnis auf ein neues Niveau.

Das XROS PRO 2 ist nicht nur ein Upgrade, es ist eine Neudefinition des Flaggschiffs. Mit seinem rekordverdächtigen Akku, seltenen Materialien aus der Luft- und Raumfahrt sowie seiner unvergleichlichen Geschmacksstabilität setzt es neue Maßstäbe in der Branche und beweist, dass Premium-Vaping darin besteht, Grenzen zu überschreiten, die andere für unantastbar halten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.vaporesso.com.

