VAPORESSO lance XROS PRO 2 au salon InterTabac 2025 et redéfinit la norme du secteur

DORTMUND, Allemagne, 22 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Lors de l'InterTabac 2025, le plus grand salon mondial du tabac et des accessoires pour fumeurs, VAPORESSO a dévoilé son tout nouveau produit phare, le XROS PRO 2. Ce lancement ne marque pas seulement le renforcement de la gamme XROS PRO, mais aussi une déclaration audacieuse de la détermination de la marque à établir de nouvelles références professionnelles en matière d'autonomie, de design et de saveur, redéfinissant ce que doit être une vapoteuse de premier plan.

VAPORESSO Launches XROS PRO 2 at InterTabac 2025, Redefining the Flagship Standard

Un niveau d'autonomie inédit : capacité de batterie sans précédent de 2 000mAh

Le XROS PRO 2 est doté d'une batterie de 2 000mAh, la plus grande de sa catégorie. Avec 67 % de capacité en plus que le XROS PRO de première génération et 33 % de plus que ses concurrents directs, il élimine les préoccupations liées à la batterie en offrant des performances fiables et prolongées. Il ne s'agit pas simplement d'une batterie plus grande, mais d'une nouvelle norme d'autonomie pour les appareils phares, où l'utilisation toute la journée est redéfinie comme la base, et non comme l'objectif.

Innovation de qualité aérospatiale : alliage de magnésium - rare, raffiné, révolutionnaire

Brisant les conventions de l'industrie, le XROS PRO 2 devient le premier dispositif de vapotage à adopter un alliage de magnésium de qualité aérospatiale, un matériau réputé pour sa résistance ultra-légère, mais rarement utilisé dans l'électronique grand public en raison de sa grande complexité de fabrication. Pesant seulement 65 g, il allie durabilité et portabilité sans précédent, prouvant que les matériaux de qualité supérieure ne sont pas négociables pour les produits phares professionnels. Complété par un écran dissimulé et un design monocoque, il concilie clarté fonctionnelle et élégance minimaliste, reflétant l'engagement de la marque en faveur d'une qualité sans compromis.

Stabilité de l'arôme : la technologie Super Pulse redéfinit les standards MTL

Le XROS PRO 2 redéfinit la cohérence des saveurs MTL en adaptant la technologie Super Pulse, auparavant exclusive aux appareils DTL de grande puissance. Cette innovation permet de maintenir la stabilité de la sortie, que la batterie soit pleine ou faible, éliminant ainsi les fluctuations de saveur qui ont longtemps affecté les appareils MTL. Associé au système de chauffe COREX 3.0, qui améliore l'efficacité thermique et l'adaptabilité des e-liquides, il garantit un goût pur et homogène de la première à la dernière bouffée, portant l'expérience MTL professionnelle vers de nouveaux sommets.

Le XROS PRO 2 n'est pas seulement une mise à niveau, c'est une redéfinition de l'excellence. Avec sa batterie aux performances record, ses matériaux aérospatiaux rares et sa stabilité de goût inégalée, il établit de nouvelles références dans l'industrie, prouvant que le vaping haut de gamme consiste à repousser les sommets que d'autres considèrent comme inatteignables.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.vaporesso.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2777185/image.jpg