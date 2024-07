VAPORESSO célèbre 9 ans d'innovation avec une invitation à libérer le champion intérieur

SHENZHEN, le 28 juillet 2024 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, leader mondial de la technologie du vapotage, est ravi d'annoncer son 9e anniversaire. Depuis sa création, la marque a adhéré à sa philosophie fondamentale de « DÉPASSER L'ORDINAIRE », stimulant l'innovation et repoussant les limites des possibilités technologiques pour offrir des produits fiables, élégants et de pointe. Pour commémorer cette étape importante, VAPORESSO invite sa communauté à participer à des activités excitantes qui incarnent l'esprit de compétition et d'accomplissement.

VAPORESSO 9th Anniversary - Pushing The Envelope

Le 18 août, VAPORESSO enflammera Nice, France, avec une fête musicale remplie d'adrénaline et des sports extrêmes. Rassemblant les meilleurs athlètes de la mer (surf), de la terre (BMX), et de l'air (parapente), les participants pourront être témoins du potentiel humain extraordinaire alors que ces casse-cou repoussent les limites du possible.

Pour inspirer à REPASSER LES LIMITES, les vapoteurs sont encouragés à partager leurs moments personnels de « Championnat » dans la section des commentaires du site web de VAPORESSO pour que notre communauté puisse célébrer ensemble. Partagez les moments où nos vapoteurs ont relevé le défi de dépasser leurs limites supérieures. Célébrons les victoires, grandes ou petites, et inspirons-nous mutuellement pour atteindre de nouveaux sommets. Chacun a le droit de devenir son propre champion grâce à la détermination et à la résilience.

Pour avoir une chance de gagner des prix incroyables, y compris un grand prix d'un billet d'avion aller-retour pour Paris, où les athlètes repoussent toutes les limites cette année, les visiteurs peuvent participer à un jeu-questionnaire rapide pour en apprendre davantage sur trois sports extrêmes : le BMX, le parapente et le surf.

« Notre 9e anniversaire est un témoignage de la passion et du dévouement de notre équipe et du soutien indéfectible de nos fans. Nous espérons qu'à travers cette célébration, chacun pourra comprendre la signification derrière le DÉPASSER L'ORDINAIRE de VAPORESSO. Notre esprit de dépassement continu et de défis permanents continuera de se refléter dans les activités de VAPORESSO, » a déclaré Jimmy Hu, vice-président de VAPORESSO. « Nous espérons également rendre à notre communauté des prix qui représentent notre esprit. Un grand merci pour ces 9 années de compagnie dans le voyage de du vapotage. »

Restez à l'écoute pour plus d'annonces et d'événements excitants alors que nous continuons à célébrer notre 9e anniversaire. Créons ensemble un voyage inoubliable, rempli d'inspiration, d'excitation et de la quête incessante de l'extraordinaire.

À propos de VAPORESSO

VAPORESSO a été fondé sur la conviction que chaque action est une tentative d'atteindre l'excellence. Notre engagement indéfectible à dépasser l'ordinaire nous a propulsés pour devenir la marque de vapotage leader dans le monde. Nous incarnons une vision où notre technologie et nos valeurs se rejoignent, créant une vie meilleure, plus propre et plus agréable pour tous.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2469992/VAPORESSO_9th_Anniversary_Pushing_The_Envelope.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2011704/Vaporesso_Logo.jpg