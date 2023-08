VAPORESSO célèbre son 8e anniversaire avec le Radiant Inno Dream Carnival

SHENZHEN, Chine, 16 août 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO , marque leader de l'industrie du vapotage, se prépare à lancer l'événement en ligne de son 8e anniversaire, le Radiant Inno Dream Carnival, sur le thème « Innover avec brio, concrétiser des rêves ambitieux ». Cet événement vise à célébrer les huit années de succès de la marque et à exprimer sa gratitude à ses clients et consommateurs fidèles qui l'ont accompagnée tout au long de son parcours.

Le Radiant Inno Dream Carnival débutera le 18 août avec le lancement d'une vidéo de chasseurs de rêves innovants qui partageront leurs histoires inspirantes. VAPORESSO a invité six jeunes représentants exceptionnels de divers domaines au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France à partager leur histoire avec VAPORESSO et leur compréhension unique de l'innovation et de la poursuite des rêves. Cette vidéo vise à examiner le lien étroit entre la marque VAPORESSO et l'innovation, les rêves, ainsi que la détermination et les efforts déployés tout au long de la poursuite des rêves.

En outre, les utilisateurs sont encouragés à participer aux festivités du 8e anniversaire de VAPORESSO et à prendre part au tirage au sort « Wishful Skies » qui se déroulera du 18 août au 18 septembre 2023. Avec pour slogan « Attrapez un avion, saisissez un rêve », le jeu interactif en ligne utilise l'avion en papier comme élément clé. L'avion en papier symbolise la poursuite de souhaits pleins d'espoir. À travers ce jeu, VAPORESSO entend être à l'écoute des rêves des consommateurs et partager les récompenses et les joies rencontrées sur le chemin de la poursuite des rêves.

Les participants au jeu auront la possibilité de gagner de généreux prix. Parallèlement, VAPORESSO lancera également plusieurs activités : des tirages au sort sur son site officiel, des réductions sur les plateformes de commerce électronique et des cadeaux sur les réseaux sociaux afin de remercier ses clients et consommateurs pour leur soutien continu.

VAPORESSO est réputée pour son ADN de marque, qui s'articule autour de trois éléments fondamentaux : l'innovation, la fiabilité et le style. Cette année, la marque a lancé une série de produits innovants et s'est engagée dans des initiatives qui repoussent les limites afin de consolider sa position de pionnier dans l'industrie. Ces actions reflètent l'engagement inébranlable de VAPORESSO en faveur de l'innovation et de la poursuite des rêves.

À propos de VAPORESSO

Fondée en 2015, VAPORESSO s'engage à créer un monde sans fumée et à améliorer la qualité de vie de ses utilisateurs. Grâce à une innovation continue, un contrôle de qualité rigoureux et un engagement substantiel, VAPORESSO fabrique des produits qui répondent à tous les niveaux et styles de vapoteurs.

