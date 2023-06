VAPORESSO célèbre un premier semestre 2023 exceptionnel avec de multiples prix et reconnaissances de l'industrie

La marque leader du vapotage obtient des résultats impressionnants tant pour la marque que pour les produits, mettant en évidence son engagement en matière d'innovation, de fiabilité et de style.

SHENZHEN, Chine, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, un leader mondial de l'industrie du vapotage, est fier d'annoncer un premier semestre 2023 couronné de succès, ayant déjà obtenu 61 prix prestigieux et des accolades de la part de nombreux médias leaders de l'industrie.

APV

Au niveau de la marque, VAPORESSO a remporté six prix importants, dont celui de « Best International Brand » de Vapouround, de « Best Vaping Brands » de VersedVaper et de « Best Vaping Brand » de VAPEHK. Les performances exceptionnelles de la marque soulignent son engagement envers ses trois valeurs fondamentales : l'innovation, la fiabilité et le style. Son dévouement continu à l'excellence est résumé dans le slogan de la marque, « Move Beyond Ordinary », qui reflète son ambition de repousser les limites de l'industrie du vapotage.

En termes de produits, les séries phares LUXE X/XR/XR MAX et XROS 3/3 MINI/3 NANO de VAPORESSO ont eu un impact significatif sur le marché, obtenant des accolades dans huit et onze listes de l'industrie, respectivement. La dernière nouveauté de la série LUXE, la LUXE XR MAX, a recueilli de nombreux éloges et récompenses, tels que le « Best Pod Vapes » de VersedVaper et le « Best Pod Vapes of 2023 » de MyVapeReview. De même, le nouveau produit de la série XROS, le XROS 3 NANO, a capté l'attention du marché, en remportant le prix de la « Best Pod Vape » de Vaping360 et celui des « Best Vapes for Beginners » 2023 d'Ecigclick.

Ces réalisations soulignent l'engagement de VAPORESSO à offrir des expériences exceptionnelles aux utilisateurs et sa quête incessante d'innovation et d'amélioration. En lançant constamment des produits de pointe, la marque consolide sa position de leader dans l'industrie du vapotage et réaffirme son engagement à fournir des solutions de vapotage de haute qualité, fiables et élégantes aux clients du monde entier.

« Nous sommes ravis d'avoir reçu autant de prix et de reconnaissances au cours du premier semestre 2023 », a déclaré Jimmy Hu, vice-président de VAPORESSO. « Alors que nous nous tournons vers le second semestre 2023, nous allons poursuivre notre croissance et notre innovation, cimenter la position de VAPORESSO en tant que leader de l'industrie du vaping, et continuer à repousser les limites de ce qui est possible dans l'industrie du vaping et à offrir à nos clients la meilleure expérience possible. »

À propos de VAPORESSO

VAPORESSO a été créée en 2015 et se consacre à établir un monde sans fumée tout en améliorant la qualité de vie de ses utilisateurs. Grâce à son innovation continue, à son contrôle qualité strict et à son engagement substantiel, VAPORESSO crée des produits qui peuvent s'adapter à tous les niveaux et styles de cigarettes électroniques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2095065/APV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2011704/4074202/Vaporesso_Logo.jpg

SOURCE VAPORESSO