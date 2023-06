VAPORESSO feiert ein fulminantes erstes Halbjahr 2023 mit mehreren Auszeichnungen und Anerkennungen der Industrie

Die führende Vaping-Marke erzielt beeindruckende Erfolge sowohl bei der Marke als auch bei den Produkten und stellt damit ihr Engagement für innovation, Zuverlässigkeit und Stil unter Beweis.

SHENZHEN, China, 7. Juni 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, ein weltweit führendes Unternehmen der Vaping-Branche, ist stolz darauf, ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2023 bekannt zu geben, in dem es bereits 61 prestigeträchtige Preise und Auszeichnungen von zahlreichen industrieführenden Medien erhalten hat.

Auf Markenebene hat VAPORESSO sechs große Auszeichnungen erhalten, darunter Vapouround's Best International Brand, VersedVaper's Best Vaping Brands und VAPEHK's Best Vaping Brand. Die herausragende Leistung der Marke unterstreicht ihr Engagement für ihre drei Kernwerte: Innovation, Zuverlässigkeit und Stil. Das kontinuierliche Engagement für Exzellenz spiegelt sich im Slogan der Marke wider: "Move Beyond Ordinary", der den Ehrgeiz zum Ausdruck, die Grenzen der Vaping-Industrie zu erweitern.

Was die Produktleistungen betrifft, so haben die Flaggschiff-Serien LUXE X/XR/XR MAX und XROS 3/3 MINI/3 NANO von VAPORESSO einen bedeutenden Einfluss auf den Markt ausgeübt und wurden in acht beziehungsweise elf Branchenlisten ausgezeichnet. Die jüngste Ergänzung der LUXE-Serie, der LUXE XR MAX, hat viel Lob und Auszeichnungen erhalten, wie zum Beispiel VersedVaper's Best Pod Vapes und MyVapeReview's Best Pod Vapes of 2023. Auch das neue Produkt der XROS-Serie, der XROS 3 NANO, hat die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen und wurde von Vaping360 zum besten Pod Vape und von Ecigclick zum besten Vape für Einsteiger 2023 gekürt.

Diese Errungenschaften unterstreichen das Engagement von VAPORESSO, außergewöhnliche Benutzererfahrungen zu bieten und das unermüdliche Streben nach Innovation und Verbesserung. Durch die konsequente Einführung von Spitzenprodukten festigt die Marke ihre Position als Vorreiter in der Vaping-Branche und bekräftigt ihr Engagement, Kunden weltweit qualitativ hochwertige, zuverlässige und stilvolle Vaping-Lösungen zu liefern.

"Wir sind begeistert, dass wir in der ersten Jahreshälfte 2023 so viele Preise und Anerkennungen erhalten haben", sagte Jimmy Hu, Vize-Präsident von VAPORESSO. "Mit Blick auf die zweite Hälfte des Jahres 2023 werden wir unser Wachstum und unsere Innovationen fortsetzen, die Position von VAPORESSO als Branchenführer im Bereich Vaping festigen und weiterhin die Grenzen des Möglichen in der Vaping-Branche verschieben und unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis bieten."

Informationen zu VAPORESSO

VAPORESSO wurde 2015 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, eine rauchfreie Welt zu schaffen und die Lebensqualität seiner Nutzer zu verbessern. Dank kontinuierlicher Innovation, strenger Qualitätskontrollen und großem Engagement stellt VAPORESSO Produkte her, die für alle Stufen und Stile von Rauchern geeignet sind.

