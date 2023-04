VAPORESSO organise un concours de personnalisation avec XROS 3 NANO pour encourager l'innovation

SHENZHEN, Chine, 7 avril 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO , l'une des plus grandes marques de vapotage au monde, s'apprête à lancer sa dernière campagne d'innovation, le concours « Fun with Innovation Now - VAPORESSO Sparkling Creative Design Competition » (s'amuser avec l'innovation dès maintenant - concours de design créatif pétillant de VAPORESSO). Cet événement, qui se déroulera du 15 avril au 15 septembre, vise à illustrer les principes novateurs de l'entreprise en associant son dernier produit XROS 3 NANO à une plateforme unique d'innovation en matière de design, permettant ainsi aux consommateurs de jouer un rôle clé dans la co-création de l'avenir du vapotage.

Fidèle à son souci d'innovation, VAPORESSO a présenté un nouveau thème pour 2023 : Innovate at Once (innover immédiatement), un engagement à poursuivre sans crainte l'innovation et à repousser les limites dans tous les domaines du design et de l'optimisation de l'expérience utilisateur, ce qui permet à VAPORESSO de se concentrer sur les trois valeurs fondamentales de sa marque, à savoir l'innovation, la fiabilité et le style, tout en continuant à mettre l'accent sur son engagement en faveur d'une approche multidimensionnelle de l'innovation.

Dans sa dernière campagne, VAPORESSO met l'accent sur le concept d'« innovation illimitée ». Cela signifie que l'innovation de VAPORESSO ne se limite pas à une seule dimension, mais qu'elle s'étend à de multiples dimensions telles que les produits, le design, la culture et l'écologie. L'idéologie de la société dépasse les conventions et vise à s'intégrer, à s'affranchir et à s'autonomiser, afin de créer une beauté infinie pour le monde.

Cette philosophie de l'innovation permet à VAPORESSO de créer de la beauté illimitée pour le monde. Le concours « FUN WITH INNOVATION NOW - VAPORESSO SPARKLING CREATIVE DESIGN COMPETITION » en est un excellent exemple ; la société invite les consommateurs à se joindre à elle dans cette aventure en quête d'innovation.

Au cours de cette campagne, VAPORESSO présentera les CMF (couleurs, matériaux et finitions) des séries XROS 3 et XROS 3 NANO, et invitera les concepteurs d'identité interne, les artistes et les leaders d'opinion à créer des CMF uniques pour les exposer. Par ailleurs, les consommateurs pourront participer au concours de personnalisation du XROS 3 NANO, dans le cadre duquel ils pourront proposer leurs propres créations pour avoir la chance de gagner des prix exceptionnels, notamment un iPad Pro, une iWatch et des Air Pods. Les créations gagnantes pourront également être intégrées au projet d'imagination blind box et devenir un produit blind box personnalisé vendu dans le monde entier.

À propos de VAPORESSO

VAPORESSO a été créée en 2015 et se consacre à établir un monde sans fumée tout en améliorant la qualité de vie de ses utilisateurs. Grâce à son innovation continue, à son contrôle qualité strict et à son engagement substantiel, VAPORESSO crée des produits qui peuvent s'adapter à tous les niveaux et styles de cigarettes électroniques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2048839/image_5004956_9241386.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2011704/Vaporesso_Logo.jpg

SOURCE VAPORESSO