VAPORESSO présente ses dernières innovations à l'InterTabac 2024 en collaboration avec DOJO et DELICIU

DORTMUND, Allemagne, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ --Pionnier de l'industrie du vaping, VAPORESSO est entré en scène à l'InterTabac 2024, le plus grand salon mondial des produits du tabac et des accessoires pour fumeurs, en présentant ses derniers produits à la pointe de la technologie. Le stand présentait les nouveaux modèles ECO NANO PRO, ECO NANO 2, ARMOUR G et les modèles de la série GEN. La marque de vape DOJO et la marque d'e-liquide DELICIU se sont jointes à la présentation.

Le point fort de l'exposition de cette année est la présentation des produits ECO NANO PRO et ECO NANO 2. Équipés de la technologie de chauffe COREX SMOOTH, ces appareils sont conçus pour offrir une saveur inégalée en termes de douceur et de richesse, tout en prolongeant la durée de vie du pod. ECO NANO PRO offre des fonctions interactives et de divertissement complètes, répondant aux besoins de personnalisation des utilisateurs. ECO NANO 2 est doté d'un nouveau pod 0,6Ω d'une capacité de 6 ml, garantissant une durée de vie plus longue du pod et une expérience de vapotage plus commode et plus agréable.

Lors de l'InterTabac 2024, VAPORESSO a également dévoilé son tout nouveau pod mod, l'ARMOUR G, doté d'une batterie brevetée à ultra-haute densité et d'une puissance de 3 000mAh, le tout dans un design compact et portable. Comme ses prédécesseurs, l'ARMOUR G intègre la technologie de chauffe COREX et le chipset AXON, offrant une saveur constante et exceptionnelle à chaque bouffée pour une expérience de vape optimisée.

Parallèlement à ces lancements, les GEN MAX et GEN SE, conçus pour les utilisations DTL (Direct-to-Lung), sont dotés d'un iTank T amélioré avec flux d'air et remplissage par le haut, tandis que le MOD GEN avec AXON CHIP offre des modes personnalisables pour une expérience de vape personnalisée.

Le stand de VAPORESSO présentait également une collaboration passionnante avec DOJO, une marque de vape récemment lancée, et DELICIU, une marque innovante d'e-liquides connue pour ses mélanges d'arômes de haute qualité. Soutenu par VAPORESSO, DOJO a présenté son BLAST 6000, le premier kit remplaçable 10+2ml de l'industrie, qui offre jusqu'à 6 000 bouffées avec un pod pré-rempli et un contenant d'e-liquide de 10ml. Équipé de la technologie de bobine maillée COREX 2.0, il fournit une vapeur dense, des saveurs audacieuses et un goût constant pour une expérience de vapotage de premier ordre. L'e-liquide DELICIU utilise une technologie d'extraction naturelle pour offrir une grande expérience et une qualité supérieure avec des saveurs authentiques et vibrantes. Sa formulation innovante est respectueuse de la bobine, évitant le goût de brûlé et garantissant une expérience de vapotage plus longue et plus douce. Cette présentation conjointe illustre l'engagement de VAPORESSO en faveur de l'innovation et de la promotion de partenariats qui améliorent l'expérience du vapotage.

De plus, VAPORESSO est fier d'annoncer sa participation au MISSION MIXOLOGIST Battle, un concours de mélange d'e-liquides, organisé avant le salon. L'appareil officiel du concours était l'ECO NANO 2 , retenu pour sa capacité à mettre en valeur les caractéristiques uniques des créations de vape de chaque participant et à reproduire des saveurs authentiques, démontrant ainsi l'engagement de VAPORESSO à soutenir l'innovation et l'artisanat dans l'industrie du vapotage.

