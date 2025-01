VAPORESSO renforce ses efforts au niveau mondial pour lutter contre la contrefaçon

SHENZHEN, Chine, 2 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Des rapports faisant état de produits contrefaits et de pods compatibles de qualité inférieure arrivant sur le marché ont perturbé les ventes et ont eu un impact négatif sur l'expérience des utilisateurs dans plusieurs régions. Après avoir reçu les avis du marché, VAPORESSO a rapidement lancé une série d'actions ciblées de lutte contre la contrefaçon afin de s'attaquer de front à ce problème croissant. Ces actions ont permis d'obtenir des résultats concrets, notamment le démantèlement d'opérations de fabrication illégales, l'arrêt de la distribution de pods contrefaits et la fermeture de plateformes en ligne contrevenantes.

VAPORESSO Strengthens Global Efforts to Combat Counterfeit

À ce jour, VAPORESSO a mené avec succès plus de dix opérations de lutte contre la contrefaçon dans le monde entier. Parmi les exemples notables, citons la récente répression d'un atelier illégal dans la province du Henan, en Chine, et la résolution d'affaires de contrefaçon de marque et de nom de domaine contrefait concernant une gamme de pods de marque.

À l'avenir, VAPORESSO continuera à renforcer ses mesures de lutte contre la contrefaçon, en intensifiant la surveillance et l'application de la loi contre les sites web de contrefaçon et les distributeurs illégaux. L'entreprise intensifiera ses efforts pour protéger les consommateurs en veillant à ce que seuls des produits authentiques et de haute qualité soient disponibles sur le marché. VAPORESSO invite ses partenaires et ses clients à se joindre à cet effort en signalant tout produit suspecté d'être une contrefaçon par l'intermédiaire de son canal de contact officiel : [email protected].

À propos de VAPORESSO

Fondé sur la conviction que toute action doit viser l'excellence, VAPORESSO est devenu un chef de file mondial de l'industrie du vapotage. Notre engagement à surpasser l'ordinaire a alimenté notre ascension en tant que marque de vapotage de premier plan dans le monde entier. Nous sommes animés par une vision où la technologie et les valeurs convergent pour créer une vie plus propre, meilleure et plus agréable pour tous.

