VARTA Automotive décroche son premier client dans le secteur des véhicules utilitaires lourds pour sa plateforme Connected Services

Un nouveau produit réduit la marche au ralenti des véhicules utilitaires

VARTA, la marque leader de Clarios pour les batteries de véhicules dans la région EMEA, décroche son premier client après un projet pilote fructueux avec un gestionnaire européen de flotte de véhicules utilitaires lourds.

La solution de réduction de la marche au ralenti permet de réduire de 40 % la marche au ralenti inutile, améliorant ainsi l'efficacité de la flotte.

Des économies de carburant annuelles de 1 300 euros par véhicule sont prévues, ainsi qu'une réduction de 2 500 kg d'émissions de CO₂ par véhicule.

HANOVRE, Allemagne, 30 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Clarios, leader mondial des technologies de batteries avancées, annonce le développement d'une nouvelle solution visant à réduire les temps de marche au ralenti des véhicules utilitaires lourds. Varta, la marque leader de Clarios dans la région EMEA, a conclu son premier accord commercial avec un gestionnaire de flotte européen pour ce produit. La solution est conçue pour réduire au minimum la marche au ralenti inutile des moteurs, ce qui se traduit à la fois par des économies financières et par une réduction significative des émissions de CO₂.

VARTA Automotive Secures First Heavy Duty Connected Services Customer

Cette solution fait partie de la plateforme Connected Services de Clarios, qui a été présentée pour la première fois lors de l'événement IAA Transportation à Hanovre, en Allemagne, en septembre 2024 et a ensuite fait l'objet d'un programme pilote en collaboration avec un client gestionnaire de flotte commerciale en Europe. Le programme pilote a démontré l'efficacité de la solution pour réduire les temps de marche au ralenti. Sur la base de ces résultats positifs, la solution est maintenant étendue à d'autres véhicules de la flotte du client.

« Cette étape souligne la demande de solutions innovantes qui réduisent les coûts et contribuent au développement durable », a déclaré Theres Gosztonyi, vice-présidente de la division Marché de l'après-vente EMEA de Clarios. « Cette solution permet non seulement de réaliser des économies de carburant, mais aussi de réduire considérablement les émissions - une véritable victoire pour nos clients et pour l'environnement. »

Économies réelles et impact sur l'environnement

En réduisant les temps de marche au ralenti, la solution diminue considérablement la consommation de carburant. Les données du projet pilote indiquent des économies pouvant atteindre 1 300 euros par véhicule et par an, ainsi qu'une réduction des émissions de CO₂ d'environ 2 500 kg par véhicule et par an. Ces économies contribuent non seulement aux objectifs environnementaux des clients et réduisent les coûts d'exploitation, mais soulignent également l'importance du suivi du coût total de possession (CTP) pour les exploitants de camions. La solution offre un levier positif important pour l'optimisation des coûts d'exploitation de la flotte.

Une solution centrée sur le client grâce à l'amélioration continue

Le succès de cette solution est le fruit d'une collaboration harmonieuse entre les différents services de Clarios, y compris les contributions des collègues de Glendale, aux États-Unis, et de Hanovre, en Allemagne, ainsi que les commentaires réguliers de nos clients gestionnaires de flottes de camions. « Cette réussite illustre la puissance du travail d'une équipe unie au sein de Clarios », a déclaré Christina Yarnold, directrice de la gestion des produits, Connected Services, chez Clarios. « En tirant parti de l'expertise de nos collègues de la recherche et du développement à Glendale et à Hanovre, en travaillant en étroite collaboration avec l'équipe du marché de l'après-vente, et en dialoguant directement avec notre client, nous avons été en mesure de développer et de perfectionner rapidement une solution qui dépasse les attentes. Ensemble, nous fournissons des technologies qui résolvent des problèmes concrets, améliorent l'expérience des conducteurs et contribuent à un avenir plus durable. »

La solution a été continuellement améliorée pour répondre aux besoins des clients, y compris les ajustements d'algorithme pour mieux prendre en compte les influences énergétiques des panneaux solaires et des systèmes hydrauliques. Elle est également conçue pour maximiser les avantages des batteries AGM Clarios à usage intensif commercialisées par VARTA dans la région EMEA. AGM signifie Absorbent Glass Mat (tapis de verre absorbant), qui est un type de batterie au plomb-acide de pointe. Ces batteries sont connues pour leur durabilité, leurs performances élevées et leur capacité à supporter des décharges profondes, ce qui les rend idéales pour les applications intensives.

Analyse intelligente des données pour plus d'efficacité et de confort pour le conducteur

La nouvelle solution fournit aux gestionnaires de flottes des informations en temps réel sur les performances des batteries et des véhicules, ce qui contribue à améliorer le confort du conducteur et à favoriser une gestion efficace de l'énergie. Pour les véhicules lourds équipés de cabines couchettes, cette surveillance fiable est cruciale pour garantir le confort et la sécurité sans épuiser la batterie de manière inattendue.

Perspectives d'avenir

Avec ses offres de services connectés et systèmes multi-batteries innovants, Clarios reste à la pointe du secteur des véhicules utilitaires. Cette plateforme permet aux gestionnaires de flottes d'assurer l'avenir de l'approvisionnement en énergie de leurs véhicules grâce à des algorithmes avancés et à des analyses en temps réel, contribuant ainsi à la transformation numérique du secteur. Clarios prévoit que la nouvelle solution de réduction de la marche au ralenti sera largement disponible dans la région EMEA sous la marque VARTA en 2025.

À propos de Clarios

Clarios est le leader mondial des technologies avancées de batteries basse tension pour la mobilité. Nos batteries et nos solutions intelligentes alimentent presque tous les types de véhicules et sont présentes dans une voiture sur trois en circulation aujourd'hui. Avec environ 18 000 employés dans plus de 100 pays, nous apportons une expertise approfondie à nos partenaires du marché de l'après-vente et des équipementiers, ainsi que la fiabilité, la sécurité et le confort dans la vie de tous les jours. Nous respectons la planète en nous concentrant rigoureusement sur le développement durable, en adoptant les meilleures pratiques de développement durable et en les promouvant au sein de notre secteur d'activité. Nous veillons à ce que 100 % des produits vendus soient recyclables et nous recyclons 8 000 batteries par heure dans notre réseau. Clarios est une société du portefeuille Brookfield.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2573556/5143036/Clarios_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2609664/Picture2LARGER_Clarios.jpg