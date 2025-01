VARTA Automotive gewinnt ersten Kunden für Connected Services im Nutzfahrzeugbereich

Neues Produkt reduziert Leerlauf in Nutzfahrzeugen

VARTA, die führende Marke von Clarios für Fahrzeugbatterien in EMEA, gewinnt nach einem erfolgreichen Pilotprojekt mit einem europäischen Betreiber von Lkw- Flotten ihren ersten Kunden.

Mit der Lösung können unnötige Leerlaufzeiten um 40% reduziert werden und somit die Flotteneffizienz gesteigert werden.

Prognostizierte jährliche Kraftstoffeinsparungen von 1.300 € pro Fahrzeug und eine Reduzierung der CO₂-Emissionen um 2.500 kg pro Fahrzeug.

HANNOVER, Deutschland, 30. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Clarios, ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Batterietechnologien, kündigt die Entwicklung einer neuen Lösung an, die darauf abzielt, die Leerlaufzeiten in Nutzfahrzeugen zu reduzieren. Varta, die führende Marke von Clarios in EMEA, hat ihre erste kommerzielle Vereinbarung mit einem europäischen Flottenbetreiber für dieses Produkt abgeschlossen. Die Lösung wurde entwickelt, um unnötige Leerlaufzeiten des Motors zu minimieren und somit wirtschaftliche Vorteile als auch eine deutliche Reduzierung der CO₂-Emissionen zu erzielen.

VARTA Automotive Secures First Heavy Duty Connected Services Customer

Diese Lösung ist Teil der Clarios Connected Services, die erstmals im September 2024 auf der IAA Transportation in Hannover vorgestellt und anschließend in Zusammenarbeit mit einem gewerblichen Flottenkunden in Europa gestartet wurde. Das Pilotprojekt demonstrierte die Reduzierung von Leerlaufzeiten. Basierend auf diesen positiven Ergebnissen wird die Lösung nun auf weitere Fahrzeuge innerhalb der Flotte ausgeweitet.

"Dieser Meilenstein unterstreicht die Nachfrage nach innovativen Lösungen, die Kosten senken und zur Nachhaltigkeit beitragen", sagte Theres Gosztonyi, Vice President Aftermarket EMEA bei Clarios. "Die Lösung bietet nicht nur Einsparungen bei den Kraftstoffkosten, sondern reduziert auch die Emissionen erheblich – ein echter Gewinn für unsere Kunden und die Umwelt."

Echte Einsparungen und Auswirkungen auf die Umwelt

Durch die Reduzierung der Leerlaufzeiten senkt die Lösung den Kraftstoffverbrauch erheblich. Die Daten aus dem Pilotprojekt zeigen Einsparungen von bis zu 1.300 Euro pro Fahrzeug und Jahr und eine Reduzierung der CO₂-Emissionen um rund 2.500 kg pro Fahrzeug und Jahr. Diese Einsparungen unterstützen nicht nur die Umweltziele der Kunden und senken die Betriebskosten, sondern unterstreichen auch die Bedeutung der Überwachung der Gesamtbetriebskosten (TCO) für Lkw-Betreiber. Die Lösung bietet einen signifikanten positiven Hebel zur Optimierung der Flottenbetriebskosten.

Kundenzentrierte Lösung durch kontinuierliche Verbesserung

Der Erfolg dieser Lösung beruht auf der nahtlosen Zusammenarbeit zwischen Clarios, einschließlich der Beiträge von Kollegen in Glendale, USA, und Hannover, Deutschland, unterstützt durch regelmäßiges Feedbackunserer Lkw-Flottenkunden. "Dieser Erfolg zeigt, wie wichtig es ist, innerhalb von Clarios als ein vereintes Team zusammenzuarbeiten", sagte Christina Yarnold, Director of Product Management, Connected Services, bei Clarios. "Durch die Nutzung des Know-hows unserer Kollegen in der Forschung und Entwicklung in Glendale und Hannover, die enge Zusammenarbeit mit dem Aftermarket-Team und den direkten Austausch mit unseren Kunden konnten wir schnell eine Lösung entwickeln und verfeinern, die die Erwartungen übertrifft. Gemeinsam liefern wir Technologien, die reale Probleme lösen, das Fahrerlebnis verbessern und zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen."

Die Lösung wurde kontinuierlich verbessert, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, einschließlich Algorithmusanpassungen, um Energieeinflüsse von Sonnenkollektoren und Hydrauliksystemen besser zu berücksichtigen. Sie wurde auch entwickelt, um die Vorteile der von VARTA in EMEA vermarkteten Hochleistungs-AGM-Batterien von Clarios zu maximieren. AGM steht für Absorbent Glass Mat, eine fortschrittliche Blei-Säure-Batterie. Diese Batterien sind bekannt für ihre Langlebigkeit, hohe Leistung und Fähigkeit, Tiefentladungen zu bewältigen, was sie ideal für Hochleistungsanwendungen macht

Intelligente Datenanalyse für mehr Effizienz und Fahrerkomfort

Die neue Lösung bietet Flottenbetreibern Echtzeit-Einblicke in die Batterie- und Fahrzeugleistung und trägt so dazu bei, den Fahrerkomfort zu verbessern und ein effizientes Energiemanagement zu unterstützen. Bei Lkw mit Schlafkabine ist diese zuverlässige Überwachung entscheidend, um Komfort und Sicherheit ohne unerwartete Batterieentladung zu gewährleisten.

Blick in die Zukunft

Mit seinen innovativen Connected Services-Angeboten und Multi-Batterie-Systemen bleibt Clarios an der Spitze der Nutzfahrzeugindustrie. Diese Lösung ermöglicht es Flottenbetreibern, ihre Fahrzeugenergieversorgung durch fortschrittliche Algorithmen und Echtzeitanalysen zukunftssicher zu machen und so zur digitalen Transformation der Branche beizutragen. Clarios geht davon aus, dass das neue System zur im Jahr 2025 in EMEA unter der Marke VARTA verfügbar sein wird.

Über Clarios

Clarios ist der weltweit führende Anbieter von fortschrittlichen Niederspannungs-Batterietechnologien für die Mobilität. Unsere Batterien und intelligenten Lösungen treiben nahezu jeden Fahrzeugtyp an und sind heute in 1 von 3 Autos auf der Straße zu finden. Mit rund 18.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern bringen wir tiefes Know-how in unsere Aftermarket- und OEM-Partner und Zuverlässigkeit, Sicherheit und Komfort in den Alltag. Wir stehen dem Planeten mit einem rigorosen Nachhaltigkeitsfokus zur Rechenschaft – wir fördern erstklassige Nachhaltigkeitspraktiken und setzen uns in unserer gesamten Branche für diese ein. Wir arbeiten daran, dass 100 % unserer verkauften Produkte recycelbar sind, und wir recyceln 8.000 Batterien pro Stunde in unserem Netzwerk. Clarios ist ein Portfoliounternehmen von Brookfield.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2573556/5143036/Clarios_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2609664/Picture2LARGER_Clarios.jpg