Vaseline® colabora con Amanda Batula para lanzar ShimmerGirl: su primera colección Loverboy, con los aceites en gel Glazed & Glisten de Vaseline® para que sus aficionados brillen por dentro y por fuera

Vaseline declara que es el momento de brillar de Amanda con estos paquetes de edición limitada de la colección Vaseline x Loverboy, diseñados exclusivamente con Amanda Batula.

HOBOKEN, Nueva Jersey, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Vaseline® extiende el brillo del verano hasta el otoño con el lanzamiento de ShimmerGirl de Vaseline, una colaboración digna de hacerse viral con Amanda Batula que combina belleza y bebida para lograr el máximo brillo por dentro y por fuera. La personalidad de televisión, empresaria e icónica 'glow girl' es conocida por su característico estilo de los Hamptons y estar radiante durante todo el año, lo que la convierte en la aliada perfecta para el lanzamiento más codiciado de Vaseline hasta la fecha: sus nuevos Shimmer Gel Oils.

Vaseline declara que es el momento de brillar de Amanda con estos paquetes de edición limitada de la colección Vaseline x Loverboy, diseñados exclusivamente con Amanda Batula. (PRNewsfoto/Vaseline®)

Junto con Loverboy, la marca de té espumoso y bebidas prémium que Amanda ayudó a lanzar, Vaseline estrena los paquetes de edición limitada ShimmerGirl, disponibles en drinkloverboy.com a partir del jueves 6 de noviembre. Vaseline declara que es el momento de brillar de Amanda con un paquete de cuatro unidades rediseñado para el 'glow-up' definitivo (tres latas para beber y un aceite corporal para aplicar), que combina el White Tea Peach Zero-Proof Iced Tea de Loverboy, elaborado con cero azúcar, ingredientes totalmente naturales y solo 10 calorías, con uno de los aceites en gel Glazed & Glisten de Vaseline para una combinación perfecta y resplandeciente. Tras su debut este verano, los aceites en gel Glazed & Glisten de Vaseline se convirtieron rápidamente en el producto estrella de la temporada, se agotaron dos veces en Amazon y se posicionaron como la innovación número uno en cuidado corporal en Target y Walmart. Con presencia en todas partes, desde alfombras rojas hasta videos de "prepárate conmigo", su acabado radiante y glaseado y su sensación no grasosa conquistaron a maquilladores de celebridades, fanáticos y creadores de tendencias de belleza por igual, lo que impulsó una ola de momentos de brillo virales que convirtieron a los aceites en el producto de belleza imprescindible de esta temporada. Vaseline mantiene viva la expectativa y demuestra que la temporada de brillo no termina con el verano, con Amanda Batula, cuya energía divertida, segura y radiante da vida perfectamente a ShimmerGirl.

"El brillo es más que un look de verano, es una forma de sentirte segura en tu propia piel durante todo el año", señaló Kate Godbout, directora de la marca Vaseline para Norteamérica. "El estilo de vida y la influencia de Amanda la convirtieron en la aliada perfecta para mostrar cómo los aceites en gel Glazed & Glisten de Vaseline aportan brillo y una piel lujosamente hidratada en cada estación". "Con ShimmerGirl, ofrecemos a los entusiastas de la belleza una nueva forma de hacer que el brillo sea parte de sus rituales diarios, desde la belleza hasta la bebida".

"Asumir este rol de directora creativa para ShimmerGirl simplemente tuvo mucho sentido". "Colaborar con Vaseline para crear un diseño icónico y femenino que uniera algunas de mis marcas favoritas fue un proceso muy divertido y creativo", afirmó Amanda Batula. "Nada me hace sentir más segura que ese brillo veraniego, así que es lógico que ShimmerGirl es toda una cuestión de celebrar esa confianza y de mantenerte radiante". "Además, Kyle sabía que con esto me tocaba brillar a mí".

Para celebrar el lanzamiento, Vaseline y Loverboy llevan el brillo de los Hamptons a la ciudad con un evento emergente para consumidores en Soft Bar, el nuevo y popular espacio social sin alcohol de Brooklyn cofundado por la personalidad de Bravo, Carl Radke, el 6 de noviembre, donde los fanáticos podrán conocer a Amanda y experimentar el brillo de ShimmerGirl en persona. El evento contará con momentos dignos de fotografiar, mercancía exclusiva y el paquete de colaboración ShimmerGirl, cortesía de Amanda y Vaseline. Los fanáticos de Amanda y Vaseline pueden confirmar su asistencia a partir de hoy, aquí, ya que el cupo es limitado.

Los paquetes ShimmerGirl estarán disponibles para la venta exclusivamente en drinkloverboy.com a partir del 6 de noviembre. Para comprar los Shimmer Gel Oils y otros productos de Vaseline, visite las principales tiendas minoristas de todo el país o en línea.

Acerca de Loverboy

Loverboy es una marca premium de alcohol y estilo de vida que redefine lo que significa beber mejor. Conocida por sus tés espumosos con alcohol de sabor intenso, spritzes, cócteles enlatados y tés sin alcohol, Loverboy elabora bebidas con ingredientes limpios y de alta calidad: siempre sin gluten, totalmente naturales, con bajo o nulo contenido de azúcar y diseñadas para ofrecer un sabor completo sin concesiones.

Fundada por Kyle Cooke, con la dirección creativa y de marca de su esposa Amanda Batula, Loverboy ha evolucionado de ser una pequeña empresa emergente a una marca reconocida a nivel nacional con una apasionada comunidad de seguidores que valoran la transparencia, la calidad y la diversión. La marca continúa la expansión de su presencia minorista en los principales mercados y está disponible en Total Wine & More, Whole Foods Market, Walmart, Trader Joes, tiendas minoristas regionales y en línea en drinkloverboy.com, donde los clientes también pueden comprar mercancía exclusiva y bebidas listas para tomar.

Para obtener más información, visite drinkloverboy.com o siga a @DrinkLoverboy en las redes sociales.

Acerca de Vaseline:

Desde que presentó por primera vez al mundo la Original Healing Jelly hace 150 años, Vaseline® se ha comprometido con el cuidado de toda la piel. Vaseline es una marca de confianza entre los médicos y un producto básico de confianza en los hogares.

Vaseline® cree que la salud de la piel es un derecho, no un privilegio, y la misión de Vaseline es garantizar que la salud de la piel sea más accesible para todos, en todas partes. Vaseline está comprometida con la salud de la piel para todos mediante sus iniciativas, incluida See My Skin, la única base de datos en línea diseñada para buscar afecciones en pieles de color y conectar a las personas con la atención adecuada que merecen, y el Vaseline Healing Project para proporcionar servicios dermatológicos asequibles e integrales a quienes más lo necesitan.

Acerca de Unilever en Norteamérica

Unilever es uno de los principales proveedores mundiales de productos de Belleza y Bienestar, Cuidado Personal, Cuidado del Hogar, Alimentos y Helados, con ventas en más de 190 países y productos que son utilizados por 3,400 millones de personas cada día. Tenemos 128,000 empleados y generamos ventas por 60,800 millones de euros en 2024.

Nuestras marcas líderes en Norteamérica incluyen Dove, Hellmann's, Vaseline, Degree, Axe, TRESemmé, Knorr, Magnum, Ben & Jerry's, Nutrafol, Liquid I.V., Paula's Choice y Dermalogica.

Para más información acerca de Unilever U.S. y sus marcas, visite: www.unileverusa.com

Contacto para los medios:

Elaina Williams

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2807797/5589711/Vaseline_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808274/Vaseline_x_Loverboy_collection_Amanda_Batula.jpg

FUENTE Vaseline®