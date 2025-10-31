Vaseline®携手Amanda Batula推出ShimmerGirl（闪亮女孩）——她的首个Loverboy系列，搭配Vaseline®焕彩润肤凝胶油，让粉丝由内而外闪耀发光

Vaseline宣布，属于Amanda的闪耀时刻已至：Amanda Batula独家设计的Vaseline x Loverboy限量联名礼盒来袭。

新泽西州霍博肯 2025年10月31日 /美通社/ -- Vaseline®携手Amanda Batula推出极具爆款潜质的ShimmerGirl联名系列，将夏日的闪耀光芒延续至秋季，以美妆与饮品的创意融合打造由内而外的极致光彩。 这位电视名人、企业家兼经典"发光女神"以其标志性的汉普顿风格和全年绽放的透亮光泽著称，使其成为Vaseline迄今最令人期待的新品——全新焕彩润肤凝胶油（Shimmer Gel Oils）的理想合作伙伴。

Vaseline联合Amanda参与创立的起泡茶及高端饮品品牌Loverboy，将于11月6日（周四）起在drinkloverboy.com独家发售限量版ShimmerGirl礼盒。 Vaseline宣布，属于Amanda的闪耀时刻已至：全新设计的四件装礼盒为"终极焕彩"而生——三罐畅饮，一瓶润肤，将Loverboy零糖、全天然成分、仅含10卡路里的白桃乌龙无醇冰茶，与Vaseline焕彩润肤凝胶油完美搭配，缔造天作之合的闪耀组合。 Vaseline焕彩润肤凝胶油自今夏推出后迅速成为当季爆款，在Amazon两度售罄，并登顶Target与Walmart的身体护理创新品类销量榜首。 从红毯盛典到"跟我一起化妆"视频，这款产品凭借通透光泽感与清爽不油腻的质地赢得了明星化妆师、粉丝与美妆达人的一致青睐，引爆了病毒式传播的焕彩风潮，使其成为本季必备的终极美妆单品。 Vaseline持续延续这股热潮，通过与Amanda Batula的合作证明闪亮季永不落幕——她那风趣、自信与光彩的个性完美诠释了ShimmerGirl的精髓。

Vaseline北美品牌负责人Kate Godbout表示："闪亮不仅是夏日妆容，更是一种让你全年都能在肌肤中感受自信的生活方式。 Amanda的生活方式与影响力使她成为展示Vaseline焕彩润肤凝胶油如何在每个季节带来闪耀光彩与奢华水润肌肤的理想合作伙伴。 借助ShimmerGirl，我们为美妆爱好者带来全新方式，让焕彩从美妆延伸到饮品，成为日常仪式的一部分。"

Amanda Batula表示："担任ShimmerGirl创意总监一职可谓水到渠成。 与Vaseline合作打造标志性女性化设计，将我钟爱的品牌完美融合，这段创作过程充满乐趣与创意。 没有什么比夏日光彩更让我充满自信，因此ShimmerGirl正是为了颂扬这份自信，让你时刻容光焕发。 更重要的是，Kyle也认为此刻正是我绽放光芒的时刻。"

为庆祝新品发布，Vaseline与Loverboy将于11月6日在布鲁克林新兴无酒精社交空间Soft Bar举办消费者快闪活动，将汉普顿的闪耀光芒带入都市。该空间由Bravo名人Carl Radke联合创立，粉丝可亲临现场与Amanda互动，体验ShimmerGirl的夺目光彩。 活动将设置多个拍照打卡点，提供限定周边商品及由Amanda与Vaseline准备的ShimmerGirl联名礼盒。 Amanda和Vaseline粉丝即日起可在此处预约，名额有限，先到先得。

ShimmerGirl礼盒将于11月6日起在drinkloverboy.com独家发售。 Vaseline焕彩润肤凝胶油及其他产品，可通过全国各大零售商及线上渠道购买。

关于Loverboy

Loverboy是重新定义优质饮品概念的高端酒饮与生活方式品牌。 Loverboy以风味突出的起泡硬茶、意式鸡尾酒、罐装鸡尾酒和无醇茶饮闻名，所有饮品均采用纯净、高品质原料——始终无麸质、全天然、低糖或零糖，旨在呈现纯正的浓郁风味。

Loverboy由Kyle Cooke创立，其妻Amanda Batula负责创意与品牌方向，已从一家小型初创公司成长为全美知名品牌，凝聚了珍视透明度、品质与趣味的忠实粉丝群体。 品牌持续扩展主要市场零售网络，现已在Total Wine & More、Whole Foods Market、Walmart、Trader Joe's、区域零售商及drinkloverboy.com线上平台销售，消费者还可通过官网购买限定周边商品与即饮饮品。

如需了解更多信息，请访问drinkloverboy.com或关注社交媒体账号@DrinkLoverboy。

关于Vaseline：

自150年前首次向世界推出经典修护晶冻，Vaseline®始终致力于呵护各类肌肤。 Vaseline不仅是医生信赖的品牌，更是家庭常备的护肤臻品。

Vaseline®坚信肌肤健康是每个人的权利，而非特权。让世界各地的每个人都能更便捷地获得肌肤健康，是Vaseline的使命。 Vaseline通过多项举措致力于全民肌肤健康，包括See My Skin——唯一专为深色肌肤寻诊设计的在线数据库，帮助人们获得应得的专业护理，以及Vaseline Healing Project（疗愈项目），为最需要的人群提供可负担且全面的皮肤科医疗服务。

关于北美联合利华

联合利华是全球美容与健康、个人护理、家庭护理、食品和冰淇淋领域的领先供应商，业务覆盖190多个国家/地区，每日服务34亿消费者。 我们拥有12.8万名员工，2024年销售额达608亿欧元。

我们在北美地区的顶尖品牌包括 Dove、Hellmann's、Vaseline、Degree、Axe、TRESemmé、Knorr、Magnum、Ben & Jerry's、Nutrafol、Liquid I.V.、Paula's Choice与Dermalogica。

如需了解更多关于美国联合利华及其品牌的信息，请访问：www.unileverusa.com

