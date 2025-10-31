Vaseline® 攜手 Amanda Batula 推出「ShimmerGirl」聯名系列：首度跨界 Loverboy 推出限量套組，搭配 Vaseline® Glazed & Glisten 凝膠油 ，打造由內而外的極致光采

Vaseline 隆重呈獻 Amanda 的閃耀時刻：Vaseline x Loverboy 限量聯名套組由 Amanda Batula 獨家設計。

紐澤西州霍博肯市 2025年10月31日 /美通社/ -- Vaseline® 推出「Vaseline's ShimmerGirl」重磅聯名，將夏日波光延續至秋季。這項與 Amanda Batula 話題性十足的跨界合作，融合了美妝與飲品，打造由內而外的極致光芒。這位電視名人、企業家和指標性光采女孩，以其招牌的漢普頓風格和全年煥發的光芒而聞名，使她成為 Vaseline 迄今最受矚目新品 — 全新 Shimmer 凝膠油的完美合作夥伴。

Vaseline 宣布：這是 Amanda 綻放光彩的時刻！ 這些限量版包裝來自 Vaseline x Loverboy 聯名系列，由 Amanda Batula 獨家設計。
Vaseline 攜手 Amanda 協助創立的氣泡茶與優質飲品品牌 Loverboy，共同推出限量版 ShimmerGirl 套組，將於 11 月 6 日（週四）起在 drinkloverboy.com 獨家販售。Vaseline 隆重宣告 Amanda 的閃耀時刻來臨，推出專為極致光采升級而設計的全新四入套組——「三罐暢飲、一瓶閃耀」——將 Loverboy 的「白茶蜜桃無酒精冰茶」（零糖、全天然成分、僅 10 卡路里）與一瓶Vaseline Glazed & Glisten 凝膠油完美搭配，堪稱閃耀天堂的天作之合。Vaseline Glazed & Glisten 凝膠油於今夏甫亮相，便迅速竄升為本季最夯的「IT 產品」，不僅在 Amazon 上兩度售罄，更榮登 Target 和 Walmart 身體保養創新產品銷售冠軍。從紅毯時尚到「跟我一起準備」影片，處處可見其身影。其煥發光采的晶透妝效與絕不油膩的膚觸，一舉擄獲知名彩妝師、廣大粉絲和美妝意見領袖的一致盛讚，掀起一股病毒式的「光澤風潮」，使這款凝膠油成為本季的終極美妝「必收聖品」。Vaseline 攜手 Amanda Batula 讓這股熱潮持續延燒，證明閃耀的季節不分夏秋。Amanda 充滿樂趣、自信和容光煥發的活力，完美地為 ShimmerGirl 賦予了生命。

「閃耀不僅是夏日造型，更是一種讓您全年對肌膚充滿自信的生活態度，」Vaseline 北美品牌主管 Kate Godbout 表示，「Amanda 的生活風格與影響力，使她成為完美人選，展示 Vaseline Glazed & Glisten 凝膠油如何為每個季節帶來光澤與奢華水潤肌膚。透過 ShimmerGirl，我們為美妝愛好者提供嶄新方式，將『光采』從美妝延伸至飲品，使其成為日常儀式感的一部分。」

「擔任 ShimmerGirl 創意總監是再自然不過的決定。與 Vaseline 合作，打造一個標誌性、充滿女性魅力的設計，將我最喜愛的幾個品牌匯聚在一起，這是一個非常有趣且富有創意的過程。」Amanda Batula 說道。「沒有什麼比夏日的光澤更能讓我感到自信，因此 ShimmerGirl 的宗旨就在於頌揚這份自信，讓妳時刻保持光芒四射。再說，Kyle 也知道，這次該輪到我發光發熱了。」

為慶祝新品上市，Vaseline 與 Loverboy 將於 11 月 6 日，在由 Bravo 頻道名人 Carl Radke 共同創辦的布魯克林時下最夯新型無酒精社交空間 Soft Bar 舉辦消費者快閃活動，將漢普頓的光芒帶入都市。屆時，粉絲們將有機會與 Amanda 見面，並親身體驗 ShimmerGirl 的閃耀魅力。活動將設有超好拍的打卡點、獨家週邊商品，並將贈送由 Amanda 與 Vaseline 提供的 ShimmerGirl 聯名套組。Amanda 與 Vaseline 的粉絲可從即日起點擊此處報名，名額有限。

ShimmerGirl 套組將於 11 月 6 日起在 drinkloverboy.com 獨家販售。如欲購買 Vaseline 的 Shimmer 凝膠油及其他 Vaseline 產品，請洽全美各大零售商或線上通路。

關於 Loverboy
Loverboy 是一家優質酒精和生活風格品牌，致力於重新定義「喝得更好」。Loverboy 以其風味獨特的氣泡硬茶、氣泡酒、罐裝雞尾酒和無酒精茶飲而聞名，堅持使用純淨、高品質的原料製作飲品——始終不含麩質、全天然、低糖或無糖，並致力於在不妥協的前提下提供飽滿風味。

Loverboy 由 Kyle Cooke 創立，並由其妻子 Amanda Batula 負責創意指導和品牌塑造。Loverboy 已從一家小型新創公司發展成為一個全國知名的品牌，並擁有一群重視透明度、品質與樂趣的熱情粉絲社群。該品牌持續在主要市場擴大其零售業務，目前已進駐 Total Wine & More、Whole Foods Market、Walmart、Trader Joes、區域零售商，並可透過官網 drinkloverboy.com 購買，顧客還可在官網選購獨家週邊商品和即飲飲品。

更多資訊，請造訪 drinkloverboy.com 或在社群媒體上關注 @DrinkLoverboy。

關於 Vaseline
自 150 年前向世界推出最初的 Original Healing Jelly 以來，Vaseline® 一直致力於呵護所有肌膚。Vaseline 是深受醫師信賴的品牌，也是家中常備的可靠用品。

Vaseline® 相信肌膚健康是人人應享的權利，而非特權，Vaseline 的使命是確保世界各地的每個人都能更容易地獲得肌膚健康。Vaseline 致力於透過其倡議活動促進所有人的肌膚健康，包括 See My Skin（唯一一個專為搜尋各種膚色肌膚狀況所設計，並協助人們連結應有妥善護理的線上資料庫）以及 Vaseline 修護計畫（為最需要的人提供可負擔的綜合皮膚科服務）。

關於北美 Unilever

Unilever 是全球領先的美容與健康、個人護理、家庭護理、食品和冰淇淋產品供應商之一，銷售遍及 190 多個國家及地區，產品每日觸及 34 億消費者。我們擁有 128,000 名員工，2024 年的銷售額達 608 億歐元。

我們在北美的主要品牌包括 Dove、Hellmann's、Vaseline、Degree、Axe、TRESemmé、Knorr、Magnum、Ben & Jerry's、Nutrafol、Liquid I.V.、Paula's Choice 和 Dermalogica。

有關 Unilever U.S. 及其品牌的更多資訊，請造訪：www.unileverusa.com 

媒體聯絡：
Elaina Williams
[email protected]

Vaseline®

