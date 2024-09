VASELINE® REDEFINE EL CUIDADO CORPORAL CON LA NUEVA PRO VITAB3 SERUM-BURST LOTION™ -- LA MEJOR SOLUCIÓN DE HIDRATACIÓN CON UN EFECTO NO GRASO

Por más de 150 años, Vaseline ha sido una de las principales marcas en ayudar a las personas a tener una piel saludable, y ahora sus científicos han avanzado a un nivel superior con el desarrollo de su próxima generación de lociones. Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™, primer formato de sérum potenciado, se transforma en gotas de agua tras su aplicación, consiguiendo una absorción instantánea y dejando un efecto único, suave, aterciopelado, y no graso a la vez que mantiene la hidratación durante todo el día.

La nueva innovación no solo ofrece una experiencia sensorial transformadora, sino que también proporciona beneficios avanzados de belleza al combinar dos de las tecnologías exclusivas de la marca: el complejo antioxidante que ofrece 10 veces el poder antioxidante de la vitamina C para un aspecto radiante, y lípidos ultrahidratantes que contribuyen a restaurar las ceramidas propias de la piel para fortificar la barrera dérmica. Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™ también incluyen los dos mejores ingredientes activos para el cuidado de la piel: la niacinamida y el ácido hialurónico, que contribuyen con el brillo y la hidratación de la piel.

"Durante generaciones, Vaseline® ha sido el producto preferido y de confianza para mejorar las pieles secas, y como marca, reconocemos la demanda de productos de primera calidad que se ajusten a la efectividad del cuidado facial", expresó Yoni Klein, director de Cuidado de la Piel en Unilever North America. "Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™ no solo proporciona beneficios avanzados de belleza, sino que redefine la hidratación con una experiencia sensorial avanzada, que resalta nuestro compromiso con ofrecerles a los consumidores los mejores productos para el cuidado de la piel".

Como parte del lanzamiento, Vaseline ha reclutado a Jordan Chiles, dos veces medallista olímpica, como embajadora de la marca.

"Estoy muy emocionada de colaborar con Vaseline para compartir con el mundo mi nuevo producto esencial favorito", declaró Chiles. "He sido admiradora de Vaseline por años, y como gimnasta, mi piel sufre mucho durante los rigurosos entrenamientos y competencias. Necesito una loción que proporcione hidratación profunda sin dejar un efecto graso, para que no interfiera con mis ejecuciones o provoque que resbale. ¡Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™ es mi producto preferido! Se absorbe instantáneamente, dejando mi piel con una sensación suave y radiante, sin residuos grasos. La fórmula de sérum no solo me mantiene hidratada y cómoda, sino que también mejora el brillo natural de mi piel, lo que es esencial cuando voy a competir o salir a escena".

La nueva Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™ está disponible en dos variantes: Supple & Soft, que ofrece una fragancia floral afrutada con notas de frutos rojos suculentos, muguete y crema de vainilla, y Luminous Glow que posee una fragancia floral cítrica con toques de cedro recién cortado y almizcle. Ambas fragancias de lujo fueron desarrolladas por un equipo de perfumistas experimentados. Tanto Luminous Glow como Supple & Soft están dermatológicamente probados, son productos sin parabenos, no grasos, y han sido clínicamente probados para proporcionar una hidratación durante todo el día.

La nueva Vaseline® Pro VitaB3 Serum-Burst Lotion™ ya está disponible en Amazon y Walgreens en todo el país, con un precio inicial de $7.99 Para más información, visite www.vaseline.com y siga a Vaseline en Instagram, Twitter, y Facebook.

Acerca de Vaseline:

Desde que hace 150 años atrás presentara por primera vez al mundo su producto Original Healing Jelly, Vaseline® ha mantenido su compromiso con el cuidado de todo tipo de pieles. Como la marca número 1 recomendada por dermatólogos por su vaselina pura, Vaseline es una marca de confianza para médicos y un producto básico de confianza en los hogares.

Vaseline® cree que la salud de la piel es un derecho y no un privilegio, y su misión es garantizar una mayor accesibilidad a la salud cutánea para todos y en cualquier parte del mundo. Vaseline está comprometida con la salud de la piel para todos a través de sus iniciativas, que incluyen See My Skin, la única base de datos en línea diseñada para buscar afecciones en las pieles de color y conectar a las personas con el cuidado apropiado que merecen, y Vaseline Healing Project , concebido para proporcionarles servicios dermatológicos asequibles e integrales a quienes más lo necesitan.

Acerca de Unilever en América del Norte

Unilever es uno de los principales proveedores de productos de belleza y bienestar, cuidado personal, cuidado del hogar, nutrición y helados del mundo, con ventas en más de 190 países y productos utilizados por 3.4 mil millones de personas diariamente. Contamos con 127,000 empleados y en 2023 generamos €59.6 mil millones en ingresos por ventas.

Nuestras principales marcas en América del Norte incluyen Dove, Hellmann's, Vaseline, Degree, Axe, TRESemmé, Knorr, Magnum, Ben & Jerry's, Nutrafol, Liquid I.V., Paula's Choice y Dermalogica.

Para obtener más información acerca de Unilever U.S. y sus marcas, visite: www.unileverusa.com

Para más información acerca de Unilever Canada y sus marcas, visite: www.unilever.ca

Contacto:

Ty Hughes

832-526-2213

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2495900/Vaseline_Pro_VitaB3_Serum_Burst_Lotion.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2495901/Jordan_Chiles_Image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/775743/Unilever_United_States_Vaseline_Logo.jpg

FUENTE Vaseline®