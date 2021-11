Vazyme dévoilera ses derniers produits et solutions de dépistage de la COVID-19 lors du salon MEDICA 2021

Vazyme dévoilera sa gamme complète de produits et de solutions liés à la COVID-19 lors de l'événement, en mettant l'accent sur le lancement de ses derniers produits de dépistage des virus, SARS-CoV-2 & FLU A/B RT-QPCR et SARS-CoV-2 & FLU A/B Ag Rapid Test, qui sont tous deux capables de tester et de détecter simultanément trois types de virus, dont la COVID-19 et la grippe A/B, permettant ainsi un dépistage plus efficace et plus complet des virus.

Depuis la pandémie, Vazyme n'a cessé de déployer une série de réactifs de dépistage de la COVID-19 et de dispositifs connexes pour la solution de détection des acides nucléiques, les tests rapides d'antigènes, d'anticorps et d'anticorps neutralisants. Les produits de Vazyme améliorent les tests de dépistage de la COVID-19 dans la lutte contre la pandémie paralysante avec des résultats plus précis, plus fiables et plus rapides. Vazyme a fourni des produits et des solutions de dépistage de la COVID-19 à de nombreux pays et régions, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, le Brésil et l'Indonésie, et a fourni des matières premières clés pour plus de 500 millions de kits de tests de dépistage de la COVID-19 à des fabricants de kits de test dans le monde entier.

Vazyme présentera d'autres produits et solutions de diagnostic de la COVID-19, notamment :

Solution de détection des acides nucléiques

SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (test rapide)

SARS-CoV-2 Ag Home Test (à domicile)

(à domicile) SARS-CoV-2 & FLU A/B Ag Rapid Test (test rapide)

Détection d'anticorps neutralisants

Etc.

Le marché mondial du diagnostic in vitro a connu une croissance remarquable, parallèlement à la demande de solutions de diagnostic complètes, précises et personnalisées. Avec des années d'expérience dans le développement de produits dans ce domaine, les produits de diagnostic in vitro de Vazyme ont couvert diverses spécialités, notamment la cardiologie, les soins prénataux et postnataux, la gastroentérologie, la néphrologie, les infections et la pneumologie pédiatrique.

Outre les dispositifs de diagnostic sur place « Point-of-Care Testing » (POCT), en tant que fournisseur de matières premières médicales en amont, Vazyme vise à fournir à ses clients les meilleurs produits et services en matière de matières premières médicales. En tant que l'un des rares producteurs innovants de Chine axés sur la recherche et le développement (R&D) et capables de développer des technologies en amont en interne et de fabriquer des produits finis, Vazyme défend la vision d'améliorer la vie humaine grâce à la technologie et se concentre sur un investissement continu dans l'innovation technologique et les produits de qualité.

Afin d'atteindre des milliards de clients dans le monde, Vazyme accélère l'expansion de sa présence sur les marchés étrangers, en mettant l'accent sur le développement du marché européen par la mise en place de vastes opérations à l'échelle locale. Actuellement, Vazyme travaille avec des institutions universitaires de renommée mondiale pour établir des laboratoires multinationaux et s'associe à des distributeurs médicaux et pharmaceutiques de premier plan sur les marchés étrangers pour mettre en place des réseaux de vente et de distribution localisés. Vazyme est impatient de s'engager avec davantage de partenaires mondiaux à l'occasion du salon MEDICA 2021.

À propos de Vazyme

Fondée en 2012, Vazyme est l'une des rares entreprises de biotechnologie innovantes axées sur la R&D en Chine qui dispose de capacités de développement de technologies en amont en interne et de fabrication de produits finis. Grâce à un engagement continu envers l'innovation et sur la base de sa plateforme technologique générique clé exclusive, la société a construit un réseau d'affaires couvrant la recherche biologique, le diagnostic in vitro et la biomédecine. Vazyme a développé huit séries de réactifs de diagnostic POCT propriétaires et des matériaux de contrôle associés couvrant les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, l'inflammation, la prépotence, les fonctions gastriques, l'auto-immunité, les fonctions rénales, la gestion des maladies chroniques ainsi que les maladies respiratoires.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet officiel de Vazyme, à l'adresse http://www.vazyme.com

