Vazyme na veľtrhu MEDICA 2021 predstaví svoje najnovšie produkty a riešenia testovania na COVID-19

DÜSSELDORF, Nemecko, 3. novembra 2021 /PRNewswire/ -- Čínska biotechnologická spoločnosť Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd (Vazyme) vystaví svoje pokročilé produkty a riešenia testovania na COVID-19 v hale 3, stánok F 94, na veľtrhu MEDICA 2021, poprednom svetovom veľtrhu pre medicínsky sektor, ktorý sa bude konať vo veľtržnej hale v Düsseldorfe (Nemecko) od 15. novembra do 18. novembra. Podujatie predstavuje návštevníkom širokú škálu inovatívnych medicínskych produktov a riešení spojených s výmenou nápadov a odbornými dialógmi na odborných fórach s cieľom lepšie pochopiť trendy v zdravotníctve.