Vazyme revelará seus mais recentes produtos e soluções de teste para COVID-19 na MEDICA 2021

A Vazyme apresentará, no evento, sua linha completa de produtos e soluções relacionados à COVID-19, com foco no lançamento dos mais recente produtos de teste de vírus da empresa, o SARS-CoV-2 & FLU A/B RT-QPCR e o teste rápido SARS-CoV- 2 & FLU A/B Ag, ambos capazes de testar e detectar três tipos de vírus, incluindo o da COVID-19 e influenza A/B simultaneamente, obtendo-se, assim, testes de vírus mais eficientes e abrangentes.

Desde o início da pandemia, a Vazyme tem constantemente implementado uma série de reagentes de testes de COVID-19 e dispositivos relacionados para a solução de detecção de ácido nucleico, antígeno rápido, anticorpos rápidos e testes rápidos de anticorpos neutralizantes. Os produtos da Vazyme melhoram os testes de COVID-19 no combate à pandemia incapacitante com resultados de testes mais precisos, confiáveis e rápidos. A Vazyme forneceu produtos e soluções de teste de COVID-19 para vários países e regiões, como Alemanha, Reino Unido, Rússia, Brasil e Indonésia, e forneceu as principais matérias-primas para mais de 500 milhões de kits de teste de COVID-19 para fabricantes de kits de teste em todo o mundo.

A Vazyme apresentará mais produtos e soluções de diagnóstico da COVID-19, incluindo:

Solução de detecção de ácido nucleico

Teste rápido para SARS-CoV-2 Ag

Teste caseiro para SARS-CoV-2 Ag

Teste rápido para SARS-CoV-2 e GRIPE A/B Ag

Detecção de neutralização de Ab

Entre outros

O mercado global de diagnósticos in vitro teve um crescimento notável, assim como a demanda por soluções de diagnóstico abrangentes, precisas e personalizadas. Com anos de experiência no desenvolvimento de produtos nesta área, os produtos de diagnóstico in vitro da Vazyme têm englobado várias especialidades, como cardiologia, atendimento pré-natal e pós-natal, gastroenterologia, nefrologia, infecções e pneumologia pediátrica.

Além dos dispositivos de diagnóstico de testes em pontos de atendimento (POCT), como fornecedora líder de matérias-primas médicas a montante, a Vazyme tem como objetivo oferecer a seus clientes os melhores produtos e serviços em matérias-primas médicas. Como uma das poucas fabricantes inovadoras que se concentram em pesquisa e desenvolvimento (P&D) na China, com recursos para desenvolver tecnologias a montante e para a fabricação de produtos acabados, a Vazyme mantém a visão de melhorar a vida humana com tecnologia e se concentra no investimento contínuo em inovação tecnológica e produtos de qualidade.

Para alcançar ainda mais bilhões de clientes em todo o mundo, a Vazyme está acelerando a expansão de sua presença nos mercados estrangeiros, com foco no desenvolvimento do mercado europeu por meio da construção de amplas operações locais. Atualmente, a Vazyme está trabalhando com instituições acadêmicas de renome mundial para estabelecer laboratórios multinacionais e fazer parcerias com distribuidores médicos e farmacêuticos líderes nos mercados estrangeiros para construir redes de vendas e distribuição localizadas. A Vazyme está ansiosa para interagir com mais parceiros globais na MEDICA 2021.

Sobre a Vazyme

Fundada em 2012, a Vazyme é uma das poucas empresas de biotecnologia inovadora com foco em P&D na China, com recursos para o desenvolvimento de tecnologias a montante internamente e para a fabricação de produtos acabados. Com um compromisso contínuo com a inovação e com base em sua plataforma de tecnologia genérica exclusiva, a empresa construiu uma rede de negócios que abrange pesquisas biológicas, diagnóstico in vitro e biomedicina. A Vazyme desenvolveu oito séries de reagentes de diagnóstico POCT de sua propriedade e materiais de controle relacionados que abrangem doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, inflamação, prepotência genética, funções gástricas, autoimunidade, funções renais, tratamento de doenças crônicas, além de doenças respiratórias.

Para mais informações, acesse o site oficial da Vazyme em http://www.vazyme.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1674457/KV.jpg

