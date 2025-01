Veeva et Zifo s'associent pour accélérer la modernisation du contrôle qualité

L'intégration réduira le fardeau de la configuration des données de laboratoire principales, en diminuant les coûts et en accélérant la mise en œuvre du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) de Veeva

BARCELONE, Espagne et DEERFIELD, Illinois, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) et Zifo ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour aider les entreprises biopharmaceutiques à moderniser leurs opérations de contrôle de la qualité. En associant le système de gestion d'informations de laboratoire (LIMS) de Veeva à qcKen, la plateforme d'intégration et de gestion des données de Zifo, les entreprises peuvent importer dans le LIMS de Veeva des données provenant directement de n'importe quel document source ou d'un autre LIMS. Cette intégration simplifiera la configuration des données de base lors de la mise en œuvre du LIMS et du déploiement du site, ce qui permettra aux entreprises de progresser plus facilement au-delà des systèmes patrimoniaux de contrôle de la qualité.

« Nous sommes ravis de nous associer à Veeva pour offrir des solutions performantes à l'industrie des sciences de la vie », a déclaré Kannan Jagamoorthy, directeur général et responsable de Zifo North America. « Notre collaboration aidera les clients à accélérer l'adoption du LIMS de Veeva afin de rationaliser les opérations.

Avec Veeva, les entreprises adoptent une approche holistique de l'assurance qualité (AQ) et du contrôle qualité (CQ) pour soutenir les processus commerciaux de qualité BPF avec une plus grande précision. L'utilisation de qcKen de Zifo permettra d'accélérer la création de données de test et de spécification, de rationaliser la mise en œuvre et les déploiements sur site et d'obtenir un retour sur investissement plus rapide pour les nouveaux clients du LIMS de Veeva.

« Le LIMS de Veeva est conçu spécifiquement pour les entreprises du secteur des sciences de la vie qui cherchent à améliorer leurs opérations de contrôle qualité, à élargir leur exploitation et à accélérer les cycles de libération des lots », a déclaré Ashley McMillan, directeur principal de la stratégie de LIMS de Veeva. « Le partenariat avec Zifo permet aux clients de mettre en œuvre le LIMS de Veeva et d'en tirer profit beaucoup plus rapidement, ce qui accélère les initiatives de modernisation du contrôle qualité. »

Dans le cadre de ce partenariat, Zifo est un partenaire de produit Veeva officiel qui s'appuie sur sa relation existante en tant que partenaire de prestations Veeva. Regardez cette vidéo pour découvrir comment un LIMS dans un nuage unifié permet d'introduire les bonnes améliorations immédiatement et accélérer la libération des lots.

