Veeva und Zifo kooperieren, um die Modernisierung der Qualitätskontrolle zu beschleunigen

Die Integration reduziert den Aufwand für die Konfiguration von Laborstammdaten, senkt die Kosten und beschleunigt die Implementierung von Veeva LIMS.

BARCELONA, Spanien und DEERFIELD, Illinois, 23. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) und Zifo gaben heute eine Produktpartnerschaft bekannt, die Biopharmaunternehmen bei der Modernisierung der Qualitätskontrolle (QC) unterstützt. Durch die Verbindung von Veeva LIMS mit der Datenintegrations- und -managementplattform von Zifo, qcKen, können Unternehmen Daten direkt aus beliebigen Quelldokumenten oder anderen LIMS in Veeva LIMS importieren. Diese Integration vereinfacht die Stammdatenkonfiguration während der LIMS-Implementierung und der Standortbereitstellung und macht es Unternehmen leichter, über ältere QC-Systeme hinauszugehen.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Veeva, um der Life-Science-Branche leistungsstarke Lösungen anbieten zu können", so Kannan Jagamoorthy, General Manager und Leiter von Zifo North America. „Unsere Zusammenarbeit wird den Kunden helfen, die Einführung von Veeva LIMS zu beschleunigen und die Abläufe zu optimieren."

Mit Veeva verfolgen Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz für die Qualitätssicherung (QA) und die Qualitätskontrolle (QC), um Geschäftsprozesse in GMP-Qualität mit größerer Genauigkeit zu unterstützen. Die Verwendung von qcKen von Zifo wird dazu beitragen, die Erstellung von Test- und Spezifikationsdaten zu beschleunigen, die Implementierung und den Einsatz vor Ort zu rationalisieren und neuen Veeva LIMS-Kunden einen schnelleren Return on Investment zu ermöglichen.

„Veeva LIMS wurde speziell für Life-Sciences-Unternehmen entwickelt, die ihre QC-Abläufe verbessern, die Skalierbarkeit erhöhen und die Chargenfreigabezyklen beschleunigen wollen", so Ashley McMillan, Senior Director, Veeva LIMS Strategy. „Die Partnerschaft mit Zifo ermöglicht es Kunden, Veeva LIMS zügiger zu implementieren und Wert zu schaffen, was die Initiativen zur Modernisierung der Qualitätskontrolle beschleunigt."

Im Rahmen der Partnerschaft ist Zifo offizieller Veeva-Produktpartner und baut auf seiner bestehenden Beziehung als Veeva Services Partner auf. Erfahren Sie hier, wie ein vereinheitlichtes Cloud-LIMS die Fehlerbehebung verbessern und die Chargenfreigabe beschleunigen kann.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Biowissenschaftsindustrie. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kundschaft verschrieben und bedient mehr als 1000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Informationen zu Zifo

Zifo ist der weltweit führende Anbieter von KI und datengesteuerter Unternehmensinformatik für wissenschaftlich orientierte Organisationen. Mit unserer umfassenden Lösungs- und Dienstleistungskompetenz in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion und Klinik bedienen wir verschiedene Branchen, darunter Pharma, Biotech, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Öl und Gas sowie FMCG. Mehr als 190 wissenschaftsorientierte Organisationen weltweit vertrauen auf Zifo als Partner ihrer Wahl, um digitale wissenschaftliche Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter zifornd.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den am 31. Oktober 2024 endenden Zeitraum offengelegt werden, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 36 und 37), sowie in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen, die Sie unter sec.gov einsehen können.

