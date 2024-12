Veeva propose la suite Vault CRM avec le Vault CRM Campaign Manager

La nouvelle version de la suite Veeva Vault CRM relie l'engagement dans les domaines de la vente, du marketing et du médical

PLEASANTON, Californie, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) annonce aujourd'hui la nouvelle version de Vault CRM Suite, le système CRM leader du marché pour les sciences de la vie. Vault CRM Campaign Manager est également disponible dans le cadre de la suite Vault CRM, afin que les entreprises puissent concrétiser leur vision des ventes, du marketing et des services médicaux connectés pour un engagement rationalisé et centré sur le client.

« Le lancement de Veeva Vault CRM Suite aujourd'hui s'appuie sur des années d'innovation dans le domaine du CRM et de la plateforme Vault », déclare Arno Sosna, directeur général des produits CRM chez Veeva. « Avec CRM sur la plateforme Vault et en ajoutant Service Center et maintenant Campaign Manager, nous sommes en mesure de fournir le CRM le plus avancé et le plus spécifique à l'industrie jamais publié et une feuille de route de produit sans limitation qui libère le potentiel pour une véritable centricité du client à travers l'industrie. »

La suite CRM Veeva Vault est unique dans sa capacité à réunir les équipes de vente, de marketing, médicales et de service - toutes unifiées dans le même Vault - ce qui signifie que les équipes travaillent à partir d'une seule base de données, avec des données et des contenus partagés, pour permettre une priorité accrue sur le client et une automatisation avancée. Par exemple, cette approche permet d'exécuter des campagnes multicanal sur des canaux non personnels et sur le terrain avec le nouveau Vault CRM Campaign Manager pour un engagement client coordonné entre les ventes et le marketing.La suite CRM comprend également Vault CRM Service Center, lancé en août, pour les ventes internes, les centres de contact et les représentants hybrides.

Plus de 30 entreprises utilisent déjà Vault CRM, sept migrations de Veeva CRM vers Vault CRM seront terminées d'ici la fin du mois, et la première grande entreprise biopharmaceutique du top 20 mondial prévoit d'achever la migration de plus de 15 000 utilisateurs vers Vault CRM d'ici la fin de l'année 2025.

Pour en savoir plus sur cette version de Vault CRM, Vault CRM Campaign Manager, et sur les nouveautés de Vault CRM Suite - y compris les nouveaux Vault CRM Bot et Voice Control, optimisés par l'IA - les clients pourront retrouver Arno Sosna pour la session de lancement et de feuille de route Vault CRM Suite sur Veeva Connect ce jeudi 12 décembre à 11h ET. Des démonstrations de Campaign Manager sont disponibles sur veeva.com/CampaignManager.

