Veeva stellt Vault CRM Suite mit Vault CRM Campaign Manager bereit

PLEASANTON, Kalifornien, 11. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute die neueste Version der Vault CRM Suite bekannt, dem marktführenden CRM-System für Life Sciences. Der Vault CRM Campaign Manager ist jetzt auch als Teil der Vault CRM Suite verfügbar, so dass Unternehmen die Vision eines vernetzten Vertriebs, Marketings und medizinischen Bereichs für ein optimiertes, kundenorientiertes Engagement verwirklichen können.

„Unsere heutige Bereitstellung der Veeva Vault CRM Suite baut auf jahrelanger Innovation im Bereich CRM und Vault-Plattform auf", sagte Arno Sosna, General Manager für CRM-Produkte bei Veeva. „Mit CRM auf der Vault-Plattform und der Erweiterung um das Service Center und jetzt den Campaign Manager sind wir nun in der Lage, das fortschrittlichste branchenspezifische CRM zu liefern, das je auf den Markt gekommen ist, und eine uneingeschränkte Produkt-Roadmap, die das Potenzial für echte Kundenorientierung in der gesamten Branche freisetzt."

Die Veeva Vault CRM Suite ist einzigartig in ihrer Fähigkeit, Vertriebs-, Marketing-, Medizin- und Serviceteams zusammenzubringen – alle vereint in ein und demselben Vault. Das bedeutet, dass die Teams von einer einzigen Datenbank aus arbeiten, mit gemeinsamen Daten und Inhalten, um eine stärkere Kundenorientierung und fortschrittliche Automatisierung zu ermöglichen. Dies ermöglicht beispielsweise die Durchführung von Multikanal-Kampagnen über nicht-personenbezogene und Außendienst-Kanäle mit dem neuen Vault CRM Campaign Manager für ein koordiniertes Kundenengagement in Vertrieb und Marketing. Ebenfalls Teil der CRM-Suite ist das Vault CRM Service Center, das im August auf den Markt kam und sich an Vertriebsmitarbeiter im Innendienst, Contact Center und Hybridmitarbeiter richtet.

Mehr als 30 Unternehmen sind bereits mit Vault CRM live, sieben Migrationen von Veeva CRM zu Vault CRM sollen bis Ende dieses Monats abgeschlossen sein, und das erste große globale Top-20-Biopharma-Unternehmen plant, die Migration von mehr als 15.000 Benutzern zu Vault CRM bis Ende 2025 abzuschließen.

Um mehr über die in dieser Woche veröffentlichte Version von Vault CRM, Vault CRM Campaign Manager und die kommenden Versionen der Vault CRM Suite zu erfahren – einschließlich des neuen KI-gestützten Vault CRM Bot und der Sprachsteuerung – können Kunden an Arno Sosnas Vault CRM Suite Release-Update und Produkt-Roadmap-Sitzung in Veeva Connect am Donnerstag, den 12. Dezember um 11.00 Uhr ET teilnehmen. Demos des Campaign Manager sind unter veeva.com/CampaignManager verfügbar.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Biowissenschaftsindustrie. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden

verschrieben und bedient mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotechs. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den am 31. Oktober 2024 endenden Zeitraum offengelegt werden, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 36 und 37), sowie in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen, die Sie unter sec.gov einsehen können.

