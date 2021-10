Veeva Vault CDMS apporte agilité et rapidité aux essais en oncologie

Les biotechs émergentes utilisent la gestion moderne des données cliniques pour accélérer la mise en place des études et s'adapter facilement au changement

BARCELONE, Espagne, 13 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que le nombre de sociétés de biotechnologie utilisant Veeva Vault CDMS pour mener des essais oncologiques plus rapides et plus efficaces a plus que doublé au cours de l'année dernière. Vault CDMS, une suite d'applications cloud moderne conçue pour gérer les données cliniques pour les études d'aujourd'hui, offre l'agilité et l'efficacité nécessaires pour répondre aux exigences d'études très complexes.

Les essais en oncologie sont difficiles à réaliser et présentent des taux d'amendement plus élevés que les autres études. Pour relever ces défis, les biotechs ont besoin de systèmes souples et agiles qui permettent aux équipes cliniques de s'adapter en fonction des résultats des essais. Les systèmes traditionnels de collecte des données informatisées (EDC) se sont révélés lents à configurer et difficiles à adapter, puisqu'il faut en moyenne 30 jours pour appliquer un amendement relatif à l'étude.1

Avec Vault CDMS, les gestionnaires de données peuvent apporter des modifications au milieu de l'étude sans migration des données ni temps d'arrêt. Cela permet de mettre en œuvre les changements en temps voulu, de maintenir les études sur la bonne voie et d'accélérer l'exécution. Les équipes d'étude sont également en mesure d'effectuer une révision interactive de la conception et d'appliquer les modifications nécessaires en temps réel.

« Les essais adaptatifs permettent d'apporter des modifications planifiées pour recueillir les données des sujets avec agilité et faciliter les changements stratégiques d'une étude » a déclaré Toby Odenheim, directeur de la technologie et de la gouvernance au Parker Institute for Cancer Immunotherapy (PICI). « Veeva Vault CDMS nous permet d'effectuer des changements en temps réel afin de recruter de nouveaux patients, d'obtenir une plus grande efficacité thérapeutique et de fonctionner de manière plus rentable. »

« Les gestionnaires de données ressentent le besoin de rapidité lors de chaque amendement relatif à l'étude. Si l'on ajoute à cela d'importants défis d'exécution tels que les écarts de protocole, les laboratoires locaux et RECIST, il est clair que le secteur a besoin d'un nouvel ensemble d'outils », a déclaré Richard Young, vice-président de la stratégie de Veeva Vault CDMS. « En offrant la flexibilité nécessaire pour adopter rapidement les changements, les biotechs peuvent mettre davantage l'accent sur la sécurité des patients et accélérer le développement de traitements contre le cancer susceptibles de changer la vie. »

Plus de 40 % des biotechs dont les nouvelles études ont été confiées à Veeva cette année mènent des essais en oncologie. Ces entreprises adoptent Vault CDMS pour bénéficier d'un système facile à utiliser qui ne nécessite pas de fonctions personnalisées. Vault CDMS prend en charge les cycles de traitement complexes, les cohortes et les structures à embranchements générés par des règles et des dynamiques simples, ce qui permet aux concepteurs de créer des études plus rapidement.

Écoutez la société de biotechnologie spécialisée en oncologie Kronos Bio expliquer comment elle simplifie la création d'EDC pour son essai oncologique complexe avec Vault CDMS lors du Veeva R&D and Quality Summit Connect le 14 octobre 2021. L'événement en ligne est ouvert aux professionnels du secteur des sciences de la vie. Inscrivez-vous sur veeva.com/Summit .

Pour en savoir plus sur Vault CDMS concernant les essais en oncologie, veuillez consulter le site veeva.com/eu/oncology .

Vault CDMS est une suite d'applications cloud moderne qui combine la collecte des données informatisées (EDC) , les laboratoires locaux , le codage , le nettoyage des données , et la création de rapports . Alors que le passage à une gestion moderne des données cliniques prend de l'ampleur, Vault CDMS a été utilisé dans plus de 250 essais, dont plus de 100 ont été validés avec succès.

