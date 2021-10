Veeva Vault CDMS ofrece agilidad y rapidez para los ensayos oncológicos

Las biotecnológicas emergentes utilizan la gestión moderna de datos clínicos para acelerar la creación de estudios y adaptarse fácilmente a los cambios

BARCELONA, España, 13 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy que el número de empresas de biotecnología que utilizan Veeva Vault CDMS para llevar a cabo ensayos oncológicos más rápidos y eficaces se ha duplicado en el último año. Vault CDMS, una moderna suite de aplicaciones en la nube diseñada para gestionar los datos clínicos de los estudios actuales, ofrece la agilidad y la eficiencia necesarias para hacer frente a las exigencias de los estudios de gran complejidad.

Los ensayos oncológicos son difíciles de ejecutar y presentan mayores tasas de enmienda que otros estudios. Para hacer frente a estos retos, las biotecnológicas necesitan sistemas flexibles y ágiles que permitan a los equipos clínicos adaptarse en función de los resultados del ensayo. Los sistemas EDC tradicionales han demostrado ser lentos de configurar y difíciles de adaptar, tardando una media de 30 días en implementar una enmienda al estudio.1

Con Vault CDMS, los gestores de datos pueden realizar modificaciones en mitad del estudio sin necesidad de migrar los datos ni perder tiempo. Esto asegura que los cambios se implementen a tiempo, mantiene los estudios en marcha y acelera la ejecución. Los equipos de estudio también pueden realizar una revisión interactiva del diseño y aplicar los cambios necesarios en tiempo real.

"Los ensayos adaptativos permiten realizar modificaciones planificadas para recoger los datos de los sujetos de forma ágil y facilitar los cambios estratégicos con un estudio", dijo Toby Odenheim, director de tecnología y gobernanza del Parker Institute for Cancer Immunotherapy (PICI). "Veeva Vault CDMS nos permite realizar cambios en tiempo real para inscribir a nuevos pacientes, impulsar una mayor eficacia terapéutica y operar de forma más rentable".

"Los gestores de datos sienten la necesidad de rapidez con cada modificación del estudio. Junto con los importantes desafíos de ejecución, como las desviaciones del protocolo, los laboratorios locales y RECIST, está claro que la industria necesita un nuevo conjunto de herramientas", dijo Richard Young, vicepresidente de estrategia de Veeva Vault CDMS. "Al proporcionar la flexibilidad para adoptar los cambios rápidamente, las biotecnológicas pueden impulsar un mayor enfoque en la seguridad del paciente y acelerar el desarrollo de tratamientos contra el cáncer que cambian la vida".

Más del 40% de las biotecnológicas con nuevos estudios adjudicados a Veeva este año están realizando ensayos oncológicos. Estas empresas están adoptando Vault CDMS para beneficiarse de un sistema fácil de usar que no requiere funciones personalizadas. Vault CDMS admite ciclos de tratamiento complejos, cohortes y ramificaciones con reglas y dinámicas sencillas, lo que permite a los diseñadores crear estudios más rápidamente.

Vault CDMS es una moderna suite de aplicaciones en la nube que combina la captura de datos electrónicos (EDC) , laboratorios locales , codificación , limpieza de datos , y la elaboración de informes . A medida que el cambio a la gestión moderna de datos clínicos cobra impulso, Vault CDMS se ha utilizado en más de 250 ensayos, más de 100 de los cuales se han cerrado con éxito.

