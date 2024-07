Veeva Vault Quality permet à Neuraxpharm de mettre en place des opérations de qualité transparentes et de collaborer avec plus de 100 CDMO (organisation de développement et de fabrication sous contrat)

L'un des principaux fabricants de médicaments spécialisés améliore sa conformité, sa surveillance et sa préparation aux inspections grâce à Veeva Vault QualityDocs et Veeva Vault Training

BARCELONE, Espagne, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que Neuraxpharm utilisera Veeva Vault QualityDocs etVeeva Vault Training pour faire progresser ses opérations de qualité. Les applications qualité de Veeva aideront Neuraxpharm à mieux superviser et préparer les inspections, tout en améliorant la collaboration au sein de son réseau de plus de 100 organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO).

« Veeva Vault Quality permet à Neuraxpharm de regrouper la documentation GxP et la formation à la qualité sur une seule plateforme, ce qui rend les opérations de qualité plus efficaces et plus évolutives », a déclaré Susanne Cater, responsable qualité au sein de l'entreprise Neuraxpharm. « Grâce à Veeva Vault QualityDocs et Veeva Vault Training, nous pouvons faire progresser la gestion des documents de qualité et la conformité, y compris la façon dont nous travaillons avec les CDMO.

Neuraxpharm est un leader pharmaceutique dans le domaine des troubles affectant le système nerveux central (SNC). Vault QualityDocs permet une gestion efficace du contenu GxP et un partage des informations entre les sites, tandis que Vault Training permet à Neuraxpharm de déployer des formations et des programmes d'études afin de garantir la conformité GxP.

« Avec Veeva Vault Quality, Neuraxpharm peut rationaliser le contenu et la formation, ce qui permet à l'entreprise de s'adapter à l'expansion de son portefeuille de produits », a déclaré Sofia Lange, directrice de la stratégie qualité pour l'Europe chez Veeva. « Nous sommes ravis de nous associer à Neuraxpharm pour faire progresser la qualité dans l'ensemble de son organisation et maintenir la production de traitements vitaux du SNC pour les patients sur la bonne voie. »

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels dans le cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Engagé dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite des clients, Veeva sert plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux biotechnologies émergentes. En tant que Société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, visitez le site veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 30 avril 2024, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 35 et 36), ainsi que dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov.

