Veeva Vault Quality unterstützt Neuraxpharm bei der Förderung nahtloser Qualitätsprozesse und der Zusammenarbeit mit über 100 CDMOs

Führender Hersteller von Spezialarzneimitteln verbessert mit Veeva Vault QualityDocs und Veeva Vault Training seine Compliance, Aufsicht und Inspektionsbereitschaft

BARCELONA, Spanien, 26. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Neuraxpharm Veeva Vault QualityDocs und Veeva Vault Training nutzen wird, um seine Qualitätsprozesse zu verbessern. Die Qualitätsanwendungen von Veeva werden Neuraxpharm dabei helfen, eine bessere Überwachung und Inspektionsbereitschaft zu erreichen und gleichzeitig die Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerks von über 100 Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMOs) zu verbessern.

„Mit Veeva Vault Quality kann Neuraxpharm die GxP-Dokumentation und die Qualitätsschulung auf einer Plattform zusammenführen, wodurch die Qualitätsabläufe effizienter und skalierbarer werden", sagt Susanne Cater, Leiterin der Abteilung Corporate Quality bei Neuraxpharm. „Mit Veeva Vault QualityDocs und Veeva Vault Training können wir das Management von Qualitätsdokumenten und die Einhaltung von Vorschriften verbessern, einschließlich der Zusammenarbeit mit CDMOs."

Neuraxpharm ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS). Vault QualityDocs unterstützt die effiziente Verwaltung von GxP-Inhalten und den Informationsaustausch zwischen den Standorten, während Vault Training Neuraxpharm die Bereitstellung von Schulungen und Lehrplänen ermöglicht, um die Einhaltung der GxP-Richtlinien zu gewährleisten.

„Mit Veeva Vault Quality kann Neuraxpharm Inhalte und Schulungen rationalisieren, so dass das Unternehmen bei der Erweiterung seines Produktportfolios skalieren kann", sagt Sofia Lange, Director of Quality Strategy für Europa bei Veeva. „Wir freuen uns, mit Neuraxpharm zusammenzuarbeiten, um die Qualität in der gesamten Organisation zu verbessern und die Produktion von lebenswichtigen Behandlungen des ZNS für Patienten aufrechtzuerhalten."

