Venture Global annonce la clôture de l'émission de billets garantis de premier rang d'un montant de 1 500 000 000 $

ARLINGTON, Va., 24 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. (« Venture Global ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre de billets garantis de premier rang à 7,00 % d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, échéant en 2030 (les « billets »).

Les billets arriveront à échéance le 15 janvier 2030 et ont été émis au pair. Les billets sont garantis sur une base pari passu par une sûreté de premier rang sur la quasi-totalité des actifs existants et futurs de Venture Global et des futurs garants, le cas échéant, sous réserve des exclusions habituelles.

Les billets n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'une autre juridiction, et les billets ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement en vertu du Securities Act ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement du Securities Act. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des billets, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente de ces titres serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.

À propos de Venture Global

Venture Global est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL américain provenant de bassins de gaz naturel nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé à produire du GNL en janvier 2022. La deuxième installation de la société, Plaquemines LNG, est en cours de construction et devrait produire son premier GNL en 2024. L'entreprise construit et développe actuellement une capacité de production nominale de plus de 74 MTPA afin de fournir une énergie propre et abordable au monde entier. Venture Global développe des projets de captage et de séquestration du carbone (CSC) dans chacune de ses installations de GNL.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent inclure des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits ou de conditions historiques ou actuels, incluses dans le présent document sont des « déclarations prospectives ». Parmi les « énoncés prospectifs » figurent, entre autres, des énoncés concernant la stratégie, les plans et les objectifs commerciaux de Venture Global, y compris l'utilisation du produit de l'offre. Venture Global estime que les attentes reflétées dans ces « déclarations prospectives » sont raisonnables, mais elles sont intrinsèquement incertaines et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui échappent au contrôle de Venture Global. En outre, les hypothèses peuvent s'avérer inexactes. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les « déclarations prospectives » en raison d'une variété de facteurs. Ces « déclarations prospectives » ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et, sauf obligation légale, Venture Global ne s'engage pas à les mettre à jour ou à les réviser, ni à fournir les raisons pour lesquelles les résultats réels peuvent différer, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

