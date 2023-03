VENTURE GLOBAL ANNONCE UNE DÉCISION FINALE D'INVESTISSEMENT FINALE ET LA CLÔTURE FINANCIÈRE POUR LA PHASE DEUX DE PLAQUEMINES LNG

Un financement de projet de 7,8 milliards de dollars pour la phase 2 vient compléter le projet de Plaquemines LNG d'environ 21 milliards de dollars, le plus important financement de projet jamais réalisé.

L'entreprise émet un avis complet de construction pour la phase deux.

La phase deux de Plaquemines est le premier projet à recevoir la DFI en 2023 et devrait être la nouvelle prochaine source de GNL en Amérique du Nord.

ARLINGTON, Virginie, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Venture Global LNG annonce une décision finale d'investissement et la clôture d'un financement de projet de 7,8 milliards de dollars pour la deuxième phase de l'installation de GNL de Plaquemines. Ensemble, les phases un et deux représentent environ 21 milliards de dollars d'investissement, le plus important financement de projet jamais réalisé. Les produits du financement par endettement et en capitaux propres financent l'intégralité de la construction et de la mise en service de la deuxième phase du projet d'une capacité nominale de 20 millions de tonnes par an. Aujourd'hui, la société a également émis un avis complet permettant à KZJV de poursuivre la construction de la phase deux de Plaquemines LNG.

« Venture Global est fière d'annoncer une décision finale d'investissement (DFI) positive pour la phase deux de Plaquemines LNG, moins de 10 mois après l'approbation de la phase un, a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global LNG. La capacité continue de notre entreprise à commercialiser, à obtenir des financements et à bâtir nos projets dans un marché extrêmement concurrentiel témoigne de la discipline et des capacités opérationnelles éprouvées de notre équipe. Je tiens à remercier nos clients, nos prêteurs, nos conseillers, nos partenaires de construction et nos partenaires locaux en Louisiane pour leur confiance et leur soutien. Au cours des prochaines années, notre équipe continuera de remplir sa mission qui consiste à apporter davantage de GNL américain propre et à faible coût sur le marché mondial afin de soutenir la demande mondiale d'énergie qui croît rapidement. »

Plaquemines LNG a reçu tous les permis nécessaires, y compris l'autorisation de la FERC et l'autorisation d'exportation hors accord de libre-échange du Département de l'Énergie des États-Unis. Les clients de Plaquemines LNG phase deux sont ExxonMobil, Chevron, EnBW, New Fortress Energy, PETRONAS, China Gas et Excelerate Energy. La commercialisation est en cours pour la troisième installation de l'entreprise, CP2 LNG, et les contrats de vente et d'achat ont été signés par CP2 LNG avec Exxon Mobil, Chevron, EnBW, INPEX, China Gas et New Fortress Energy.

Le groupe de prêteurs pour le financement de la construction de l'entreprise comprend les principales banques du monde, à travers plusieurs continents. Les prêteurs qui ont fourni le financement à la clôture sont : BBVA, Banco Santander, Bank of America, Bank of China, Caixa Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ICBC Standard, ING, J.P. Morgan Chase, LBBW, Mizuho, MUFG, Natixis, Banque Royale du Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Banque de Nouvelle-Écosse, Wells Fargo Bank, Banque Nationale du Canada, KfW Ipex-Bank, Helaba, DZ Bank et Regions Bank.

ING, Santander, Mizuho, Scotia et SMBC ont été les banques principales de Venture Global pour la transaction. Latham & Watkins LLP a fourni des services de conseil juridique pour Venture Global et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont fourni des services de conseil juridique pour les prêteurs.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût, livré en provenance de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. En outre, la société est en train de construire ou de développer 60 millions de tonnes par an de capacités de production supplémentaire en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable dans le monde entier. Elle élabore des projets de capture et de séquestration du carbone (CCS) dans chacune de ses installations de GNL.

