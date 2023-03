VENTURE GLOBAL ANUNCIA LA DECISIÓN FINAL DE INVERSIÓN Y EL CIERRE FINANCIERO PARA LA SEGUNDA FASE DE PLAQUEMINES LNG

$7.800 millones en financiamiento del proyecto para la segunda fase completa aproximadamente $21.000 millones del proyecto Plaquemines LNG, el mayor financiamiento de proyecto jamás realizado.

La empresa emite un aviso completo para continuar la construcción de la segunda fase.

La fase dos de Plaquemines es el primer proyecto en tener una FID en 2023 y se espera que sea la próxima nueva capacidad de gas natural licuado en Norteamérica.

ARLINGTON, Virginia, 13 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Venture Global LNG anuncia una decisión final de inversión (FID) y el cierre exitoso del financiamiento del proyecto de $7.800 millones para la segunda fase de la planta Plaquemines LNG. Juntas, la primera y la segunda fase representan una inversión de aproximadamente $21.000 millones, el mayor financiamiento de proyectos jamás realizado. Los ingresos del financiamiento de la deuda y el capital financian plenamente el saldo de la construcción y puesta en marcha de la segunda fase del proyecto de 20 MTPA de capacidad nominal. Hoy, la empresa también emitió una notificación completa de proceder a KZJV para continuar con la construcción de la segunda fase de Plaquemines LNG.

"Venture Global se enorgullece de anunciar una decisión final de inversión (FID) positiva para la segunda fase de Plaquemines LNG, menos de 10 meses después de sancionar la primera fase", afirmó Mike Sabel, director ejecutivo de Venture Global LNG. "La capacidad continua de nuestra empresa de comercializar, obtener financiamiento y construir nuestros proyectos en un mercado sumamente competitivo es testimonio de la trayectoria comprobada de disciplina y ejecución de nuestro equipo. Me gustaría agradecer a nuestros clientes, prestamistas, asesores, socios de construcción y socios locales en Luisiana por su continuo apoyo. Nuestro equipo seguirá cumpliendo con nuestra misión de ofrecer más GNL estadounidense, limpio y de bajo costo al mercado global en los próximos años para apoyar la creciente demanda mundial de energía".

Plaquemines LNG ha recibido todos los permisos necesarios, incluida la autorización FERC y la autorización de exportación no FTA del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Entre los clientes de la segunda fase de Plaquemines LNG figuran ExxonMobil, Chevron, EnBW, New Fortress Energy, PETRONAS, China Gas y Excelerate Energy. Ya está en marcha la comercialización de la tercera instalación de la empresa, CP2 LNG, y CP2 LNG ha firmado acuerdos SPA con Exxon Mobil, Chevron, EnBW, INPEX, China Gas y New Fortress Energy.

El grupo de prestamistas para el financiamiento de la construcción incluye a los principales bancos del mundo. Los prestamistas que proporcionaron financiamiento al cierre son: BBVA, Banco Santander, Bank of America, Bank of China, Caixa Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ICBC Standard, ING, J.P. Morgan Chase, LBBW, Mizuho, MUFG, Natixis, Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of Nova Scotia, Wells Fargo Bank, National Bank of Canada, KfW Ipex-Bank, Helaba, DZ Bank y Regions Bank.

ING, Santander, Mizuho, Scotia y SMBC se desempeñaron como bancos principales de Venture Global para la transacción. Latham & Watkins LLP actuó como asesor de Venture Global y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor de los prestamistas.

Acerca de Venture Global LNG

Venture Global es un proveedor a largo plazo y de bajo costo de GNL de los Estados Unidos, procedente de cuencas de gas natural norteamericanas ricas en recursos. La primera planta de Venture Global, Calcasieu Pass, comenzó a producir el primer GNL en enero de 2022. La empresa también está construyendo o desarrollando una capacidad de producción adicional de 60 MTPA en Luisiana para proporcionar energía limpia y asequible al mundo. La empresa está desarrollando proyectos de captura y secuestro de carbono (CCS) en cada una de sus instalaciones de GNL.

