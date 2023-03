VENTURE GLOBAL GIBT ENDGÜLTIGE INVESTITIONSENTSCHEIDUNG UND FINANZABSCHLUSS FÜR PHASE 2 VON PLAQUEMINES LNG BEKANNT

Die Projektfinanzierung in Höhe von 7,8 Mrd. USD für die zweite Phase schließt das rund 21Milliarden USD Plaquemines LNG-Projekt ab, die größte jemals durchgeführte Projektfinanzierung.

Das Unternehmen gibt den Baubeginn für die zweite Phase bekannt.

Plaquemines Phase Two ist das erste Projekt, das 2023 in Betrieb genommen werden soll, und wird voraussichtlich die nächste neue LNG-Kapazität in Nordamerika darstellen.

ARLINGTON, Va., 14. März 2023 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG gibt heute die endgültige Investitionsentscheidung (FID) und den erfolgreichen Abschluss der Projektfinanzierung in Höhe von 7,8 Milliarden US-Dollar für die zweite Phase der Plaquemines LNG-Anlage bekannt. Die erste und zweite Phase umfassen zusammen ein Investitionsvolumen von rund 21 Milliarden Dollar, die größte Projektfinanzierung, die je getätigt wurde. Mit den Erlösen aus der Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung wird der Restbetrag für den Bau und die Inbetriebnahme der zweiten Phase des Projekts mit einer Nennkapazität von 20 MTPA vollständig finanziert. Heute erteilte das Unternehmen KZJV außerdem die Genehmigung, mit dem Bau der zweiten Phase von Plaquemines LNG fortzufahren.

„Venture Global ist stolz darauf, weniger als 10 Monate nach der Genehmigung der ersten Phase von Plaquemines LNG eine positive endgültige Investitionsentscheidung (FID) für die zweite Phase bekannt zu geben", sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global LNG. „Die kontinuierliche Fähigkeit unseres Unternehmens, unsere Projekte in einem extrem wettbewerbsintensiven Markt zu vermarkten, zu finanzieren und zu bauen, ist ein Beweis für die bewährte Disziplin und Ausführung unseres Teams. Ich möchte unseren Kunden, Kreditgebern, Beratern, Baupartnern und lokalen Partnern in Louisiana für ihre kontinuierliche Unterstützung danken. Unser Team wird auch in den kommenden Jahren mehr sauberes, kostengünstiges US-LNG auf den Weltmarkt bringen, um den schnell wachsenden Energiebedarf der Welt zu decken."

Plaquemines LNG hat alle erforderlichen Genehmigungen erhalten, einschließlich der FERC-Genehmigung und der Nicht-FTA-Exportgenehmigung des US-Energieministeriums. Zu den Kunden der zweiten Phase von Plaquemines LNG gehören ExxonMobil, Chevron, EnBW, New Fortress Energy, PETRONAS, China Gas und Excelerate Energy. Die Vermarktung der dritten Anlage des Unternehmens, CP2 LNG, ist in vollem Gange, und es wurden SPAs von CP2 LNG mit Exxon Mobil, Chevron, EnBW, INPEX, China Gas und New Fortress Energy unterzeichnet.

Zum Kreditgeber-Konzern für die Baufinanzierung gehören weltweit führende Banken. Die Kreditgeber, die zum Abschluss Finanzmittel bereitgestellt haben, sind: BBVA, Banco Santander, Bank of America, Bank of China, Caixa Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ICBC Standard, ING, J.P. Morgan Chase, LBBW, Mizuho, MUFG, Natixis, Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Nova Scotia, Wells Fargo Bank, National Bank of Canada, KfW Ipex-Bank, Helaba, DZ Bank und Regions Bank.

ING, Santander, Mizuho, Scotia und SMBC fungierten bei der Transaktion als federführende Banken für Venture Global. Latham & Watkins LLP war Rechtsberater von Venture Global und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP war Rechtsberater der Darlehensgeber.

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasvorkommen stammt. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, begann im Januar 2022 mit der Produktion des ersten LNG. Darüber hinaus baut oder entwickelt das Unternehmen weitere 60 MTPA an Produktionskapazität in Louisiana, um die Welt mit sauberer, erschwinglicher Energie zu versorgen. Das Unternehmen entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -absorption (CCS).

