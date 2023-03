VENTURE GLOBAL ANUNCIA DECISÃO FINAL DE INVESTIMENTO E FECHAMENTO FINANCEIRO DA SEGUNDA FASE DA PLAQUEMINES LNG

O financiamento de projeto de USD 7,8 bilhões da segunda fase conclui o projeto de aproximadamente USD 21bilhões da Plaquemines LNG, o maior financiamento de projeto já realizado.

A empresa emitiu um comunicado completo para que se dê continuidade à construção da segunda fase.

O Plaquemines Phase Two é o primeiro projeto a assumir a decisão final de investimento em 2023 e espera-se que seja a próxima nova capacidade de GNL na América do Norte.

ARLINGTON, Virgínia, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG está anunciando hoje uma decisão final de investimento (FID) e fechamento bem-sucedido do financiamento de projeto de USD 7,8 bilhões da segunda fase da instalação da Plaquemines LNG. Juntas, a fase 1 e 2 representam aproximadamente USD 21 bilhões de investimentos, o maior financiamento de projeto já realizado. Os lucros do financiamento da dívida e do capital financiam plenamente o saldo de construção e comissionamento da segunda fase do projeto de capacidade nominal de 20 MTPA. Hoje, a empresa também emitiu um comunicado completo à KZJV para que dê continuidade à construção da segunda fase da Plaquemines LNG.

"A Venture Global tem o orgulho de anunciar uma decisão final de investimento final (FID) positiva da segunda fase da Plaquemines LNG, menos de dez meses após a sanção da primeira fase", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global LNG. "A capacidade contínua de nossa empresa de comercializar, obter financiamento e construir nossos projetos em um mercado extremamente competitivo é uma prova do histórico comprovado de disciplina e execução de nossa equipe. Gostaria de agradecer a nossos clientes, credores, consultores, parceiros de construção e parceiros locais na Louisiana por seu apoio contínuo. Nossa equipe continuará a cumprir nossa missão de levar GNL mais limpo e de baixo custo para o mercado global nos próximos anos, a fim de apoiar a crescente demanda mundial por energia."

A Plaquemines LNG recebeu todas as licenças necessárias, incluindo a autorização da FERC e autorização de exportação não FTA do Departamento de Energia dos EUA. Entre os clientes da fase dois da Plaquemines LNG estão a ExxonMobil, Chevron, EnBW, New Fortress Energy, PETRONAS, China Gas e Excelerate Energy. A comercialização está em andamento ativamente para a terceira instalação da empresa, a CP2 LNG, e contratos de compra e venda já foram assinados pela CP2 LNG com a Exxon Mobil, Chevron, EnBW, INPEX, China Gas e New Fortress Energy.

O grupo credor para o financiamento da construção inclui os principais bancos do mundo. Os credores que forneceram financiamento no fechamento são: BBVA, Banco Santander, Bank of America, Bank of China, Caixa Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ICBC Standard, ING, J.P, Morgan Chase, LBBW, Mizuho, MUFG, Natixis, Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Nova Scotia, Wells Fargo Bank, National Bank of Canada, KfW Ipex-Bank, Helaba, DZ Bank e Regions Bank.

ING, Santander, Mizuho, Scotia e SMBC atuaram como bancos líderes da Venture Global para a transação. A Latham & Watkins LLP atuou como consultora da Venture Global, e a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atuou como consultora dos credores.

Sobre a Venture Global LNG:

A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e baixo custo de GNL dos EUA proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. A primeira instalação da Venture Global, a Calcasieu Pass, começou a produzir o primeiro GNL em janeiro de 2022. A empresa também está construindo ou desenvolvendo capacidade de produção adicional de 60 MTPA no estado de Louisiana para fornecer energia limpa e acessível para o mundo. A empresa está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono (CCS) em cada uma de suas instalações de GNL.

