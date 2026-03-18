Verify CheckAI assure la conformité des étiquettes à l'échelle mondiale grâce à l'IA

La solution d'IA de GlobalVision permet aux leaders des produits de grande consommation d'accélérer les lancements, d'assurer la conformité et d'éliminer les erreurs coûteuses pour chaque UGS, chaque étiquette et chaque marché mondial.

MONTRÉAL, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- Dans une démarche visant à remodeler le secteur des produits de grande consommations (PGC), GlobalVision lance Verify CheckAI, son copilote de conformité d'intelligence artificielle avancé conçu pour les défis réglementaires et d'emballage uniques auxquels est confrontée l'industrie des PGC. Verify CheckAI inspecte la conformité des actifs d'emballage et d'étiquetage par rapport aux règles personnalisées et aux autorités réglementaires mondiales compétentes, afin que les entreprises puissent rester conformes et lancer leurs produits plus rapidement sans risquer de commettre des erreurs coûteuses.

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Avec l'augmentation du nombre d'UGS et le durcissement des réglementations, les entreprises de PGC sont aujourd'hui soumises à une pression constante pour fournir des produits conformes et prêts à être mis en rayon sur les différents marchés mondiaux, sans accroître les risques de non-conformité ni gonfler les effectifs. Les examens manuels, les goulets d'étranglement humains, les recueils de règles éparses et les anciens systèmes basés sur des règles ne sont pas à la hauteur de la rapidité et de la nuance exigées par les responsables de marques modernes.

Contrairement aux logiciels traditionnels, Verify CheckAI s'appuie sur l'IA pour tout interpréter, des allégations « zéro calorie » aux déclarations d'allergènes, en passant par les listes d'ingrédients et les tableaux des valeurs nutritives et des suppléments, le tout dans son contexte, en recoupant instantanément chaque élément avec les règles spécifiques au marché édictées par des autorités mondiales telles que la FDA et les régulateurs de l'UE. Cela permet aux experts de résoudre les problèmes plus rapidement tout en gardant fermement le contrôle.

Au cœur de Verify CheckAI se trouve un recueil de règles centralisé et vivant, une source unique de vérité où les exigences réglementaires mondiales et les normes spécifiques aux marques cohabitent et évoluent en temps réel. Les équipes peuvent facilement importer des règles personnalisées en un seul endroit et les appliquer instantanément à chaque UGS, étiquette et marché. Cette approche unifiée fait de la conformité une capacité opérationnelle évolutive plutôt qu'un effort manuel fragmenté.

« La conformité de l'étiquetage exige plus que l'automatisation des listes de contrôle : elle exige une compréhension du contexte et la capacité d'interpréter les réglementations comme le font les réviseurs expérimentés », déclare Brandon Malz, PDG de GlobalVision. « Verify CheckAI offre aux équipes chargées de la réglementation, du marketing et de l'emballage un co-pilote de conformité IA qui met en évidence les risques adéquats, sur les marchés adéquats, au moment adéquat, tout en permettant aux experts internes de garder fermement le contrôle. »

Les principales caractéristiques de Verify CheckAI sont les suivantes :

Recueil de règles centralisé et vivant : un recueil de règles dynamique, natif de l'IA, qui consolide les réglementations mondiales et les normes de marque en une source unique de vérité, mise à jour en langage naturel et appliquée instantanément à l'ensemble des équipes, des UGS et des marchés.



un recueil de règles dynamique, natif de l'IA, qui consolide les réglementations mondiales et les normes de marque en une source unique de vérité, mise à jour en langage naturel et appliquée instantanément à l'ensemble des équipes, des UGS et des marchés. Compréhension de niveau humain : il interprète le contenu des emballages dans toutes les langues, en examinant les allégations, les ingrédients, les allergènes, les tableaux et les données sur les valeurs nutritionnelles et les suppléments avec la nuance contextuelle d'un examinateur expérimenté en matière de conformité.



il interprète le contenu des emballages dans toutes les langues, en examinant les allégations, les ingrédients, les allergènes, les tableaux et les données sur les valeurs nutritionnelles et les suppléments avec la nuance contextuelle d'un examinateur expérimenté en matière de conformité. Audit de précision et évaluation de la conformité : il signale instantanément chaque anomalie et l'associe directement à la réglementation spécifique ou à la règle de marque enfreinte, ce qui élimine les conjectures sur les raisons de l'échec de l'étiquetage. Chaque actif se voit attribuer une note de conformité en temps réel, qui permet de donner ou non le feu vert de manière claire sur la base de données.

Verify CheckAI est désormais disponible pour les entreprises de PGC prêtes à moderniser leurs opérations de conformité et à accélérer l'innovation sans compromis.

À propos de GlobalVision

Fondée en 1990, GlobalVision a passé plus de 36 ans à mettre au point une technologie conçue pour éliminer les erreurs d'emballage et d'étiquetage et rationaliser le contrôle de la qualité. Notre mission est de permettre aux industries réglementées de développer et d'approuver des actifs à grande échelle sans compromettre la qualité ou la conformité. Approuvé par des milliers d'organisations dans plus de 100 pays, notre logiciel permet des inspections automatisées pour le texte, les graphiques, les codes-barres, les codes QR, la couleur et le braille. En détectant instantanément les erreurs dans les actifs numériques et imprimés, nous aidons les entreprises du secteur des sciences de la vie, les agences, les entreprises d'impression et d'emballage et les entreprises de PGC à éliminer les erreurs et à respecter les réglementations en vigueur, tout en accélérant la mise sur le marché des produits.

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Renseignements pour les médias : Myka Luchuk, responsable de la communication, [email protected]

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