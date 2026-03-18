Verify CheckAI ofrece cumplimiento de etiquetas global impulsado por IA a gran escala

La solución de inteligencia artificial de GlobalVision permite a los líderes de CPG acelerar los lanzamientos, garantizar el cumplimiento y eliminar errores costosos en cada SKU, etiqueta y mercado global.

MONTREAL, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En una iniciativa que transformará el sector de bienes de consumo envasados (CPG), Verify CheckAI se lanza como el copiloto de cumplimiento de inteligencia artificial avanzada, diseñado específicamente para los desafíos regulatorios y de empaquetado únicos que enfrenta la industria de CPG. Verify CheckAI inspecciona los activos de empaquetado y etiquetado según las normativas aduaneras y las autoridades regulatorias globales pertinentes, para que las empresas puedan cumplir con las normativas y lanzar productos más rápido sin correr el riesgo de errores costosos.

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Con el aumento de los números de SKU y el endurecimiento de las regulaciones, las organizaciones de CPG actuales se enfrentan a una presión constante para ofrecer productos que cumplan con las normas y estén listos para su comercialización en diversos mercados globales, sin aumentar el riesgo de incumplimiento ni aumentar la plantilla. Las revisiones manuales, los cuellos de botella humanos, los reglamentos dispersos y los sistemas tradicionales basados en reglas no son rival para la velocidad y la precisión que requieren los líderes de marca modernos.

A diferencia del software tradicional, Verify CheckAI utiliza IA para interpretar todo, desde afirmaciones de "Cero Calorías" hasta declaraciones de alérgenos, listas de ingredientes y paneles de información nutricional y de suplementos, todo en contexto, comparando instantáneamente cada elemento con las normas específicas del mercado de autoridades globales como la FDA y los reguladores de la UE. Esto permite a los expertos resolver problemas con mayor rapidez y mantener un control total.

En el núcleo de Verify CheckAI se encuentra un centro de normas dinámico y centralizado; una fuente única de información veraz donde los requisitos regulatorios globales y los estándares específicos de cada marca conviven y evolucionan en tiempo real. Los equipos pueden importar fácilmente normas personalizadas en un solo lugar y aplicarlas al instante en cada SKU, etiqueta y mercado. Este enfoque unificado convierte el cumplimiento normativo en una capacidad operativa escalable, en lugar de un esfuerzo manual fragmentado.

"El cumplimiento del etiquetado requiere más que la automatización de listas de verificación; exige comprensión del contexto y la capacidad de interpretar las regulaciones como lo hacen los revisores experimentados", afirma Brandon Malz, consejero delegado de GlobalVision. "Verify CheckAI ofrece a los equipos de Regulación, Marketing y Empaquetado un copiloto de cumplimiento de IA que detecta los riesgos adecuados, en los mercados adecuados, en el momento oportuno, manteniendo a los expertos internos bajo control".

Las características principales de Verify CheckAI incluyen:

Centro de reglas centralizado: un manual de reglas dinámico y nativo de IA que consolida las regulaciones globales y los estándares de marca en una única fuente de verdad, actualizada en lenguaje natural y aplicada instantáneamente en todos los equipos, SKU y mercados.





un manual de reglas dinámico y nativo de IA que consolida las regulaciones globales y los estándares de marca en una única fuente de verdad, actualizada en lenguaje natural y aplicada instantáneamente en todos los equipos, SKU y mercados. Comprensión similar a la humana: interpreta el contenido de los envases en distintos idiomas, revisando afirmaciones, ingredientes, alérgenos, paneles e información nutricional y suplementaria con el matiz contextual de un revisor de cumplimiento experimentado.





interpreta el contenido de los envases en distintos idiomas, revisando afirmaciones, ingredientes, alérgenos, paneles e información nutricional y suplementaria con el matiz contextual de un revisor de cumplimiento experimentado. Auditoría de precisión y puntuación de cumplimiento: Identifica al instante cualquier discrepancia y la asigna directamente a la norma regulatoria o de marca infringida, eliminando las dudas sobre el motivo del fallo de una etiqueta. A cada activo se le asigna una puntuación de cumplimiento en tiempo real, lo que proporciona una señal clara y basada en datos de "aprobar/no aprobar".

Verify CheckAI ahora está disponible para empresas de CPG listas para modernizar sus operaciones de cumplimiento y acelerar la innovación sin concesiones.

Acerca de GlobalVision

Fundada en 1990, GlobalVision lleva más de 36 años siendo pionera en tecnología diseñada para eliminar errores de empaquetado y etiquetado, y optimizar el control de calidad. Nuestra misión es empoderar a las industrias reguladas para que desarrollen y aprueben activos a gran escala sin comprometer la calidad ni el cumplimiento normativo. Con la confianza de miles de organizaciones en más de 100 países, nuestro software proporciona inspecciones automatizadas de texto, gráficos, códigos de barras, códigos QR, color y braille. Al detectar errores al instante en activos digitales e impresos, ayudamos a empresas de ciencias de la vida, agencias, impresión y empaquetado, y productos de consumo masivo a eliminar errores y mantener un cumplimiento normativo total, a la vez que aceleramos la comercialización de sus productos.

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Para consultas de medios, contacte con: Myka Luchuk, directora de Comunicación, [email protected]

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