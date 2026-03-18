Verify CheckAI sorgt in großem Maßstab für KI-gestützte globale Kennzeichnungskonformität

Die KI-Lösung von GlobalVision unterstützt Führungskräfte in der CPG-Branche dabei, Produkteinführungen zu beschleunigen, Compliance abzusichern und kostspielige Fehler über jede SKU, jedes Etikett und jeden globalen Markt hinweg zu vermeiden.

MONTREAL, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Mit einem Schritt, der die Branche für verpackte Konsumgüter (CPG) neu prägen dürfte, startet Verify CheckAI als fortschrittlicher KI-Compliance-Kopilot, der speziell für die besonderen regulatorischen und verpackungsbezogenen Herausforderungen der CPG-Branche entwickelt wurde. Verify CheckAI prüft Verpackungs- und Kennzeichnungsunterlagen anhand kundenspezifischer Regeln sowie der Anforderungen relevanter globaler Regulierungsbehörden, damit Unternehmen regelkonform bleiben und Produkte schneller auf den Markt bringen können, ohne kostspielige Fehler zu riskieren.

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Angesichts steigender SKU-Zahlen und strengerer Vorschriften stehen CPG-Unternehmen heute unter ständigem Druck, regelkonforme und verkaufsfertige Produkte für unterschiedliche globale Märkte bereitzustellen, ohne das Compliance-Risiko zu erhöhen oder Personal unnötig aufzustocken. Manuelle Prüfungen, menschliche Engpässe, verstreute Regelwerke sowie veraltete regelbasierte Systeme werden der Geschwindigkeit und dem Differenzierungsgrad moderner Markenverantwortlicher nicht mehr gerecht.

Im Gegensatz zu herkömmlicher Software nutzt Verify CheckAI KI, um alles von Angaben wie „Zero Calorie" über Allergenhinweise sowie Zutatenlisten bis hin zu Nährwerttabellen und Tabellen mit Angaben zu Nahrungsergänzungsmitteln im jeweiligen Kontext zu interpretieren sowie jedes Element sofort mit marktspezifischen Vorgaben globaler Behörden wie der FDA und EU-Regulierungsstellen abzugleichen. Auf diese Weise können die Experten Probleme schneller lösen und behalten gleichzeitig die Kontrolle.

Im Zentrum von Verify CheckAI steht ein zentraler, dynamischer Regelwerk-Hub: eine einzige verlässliche Quelle, in der globale regulatorische Anforderungen sowie markenspezifische Standards zusammengeführt werden und sich in Echtzeit weiterentwickeln. Teams können individuelle Regelwerke an einer Stelle einfach importieren und sofort über jede SKU, jedes Etikett sowie jeden Markt hinweg anwenden. Dieser einheitliche Ansatz macht Compliance zu einer skalierbaren operativen Fähigkeit statt zu einem fragmentierten manuellen Aufwand.

„Die Einhaltung von Kennzeichnungsvorschriften erfordert mehr als Checklisten-Automatisierung; sie verlangt Kontextverständnis und die Fähigkeit, Vorschriften so zu interpretieren, wie es erfahrene Prüfer tun", sagt Brandon Malz, Geschäftsführer von GlobalVision. „Verify CheckAI gibt Teams aus Regulatory, Marketing und Packaging einen KI-Compliance-Kopiloten an die Hand, der die richtigen Risiken in den richtigen Märkten zur richtigen Zeit sichtbar macht, während interne Fachleute jederzeit die Kontrolle behalten."

Zu den wichtigsten Funktionen von Verify CheckAI gehören:

Zentraler dynamischer Regelwerk-Hub: Ein dynamisches, KI-natives Regelwerk, das globale Vorschriften und Markenstandards in einer einzigen verlässlichen Quelle bündelt, in natürlicher Sprache aktualisiert und sofort auf alle Teams, SKUs sowie marktübergreifend angewendet wird.



Ein dynamisches, KI-natives Regelwerk, das globale Vorschriften und Markenstandards in einer einzigen verlässlichen Quelle bündelt, in natürlicher Sprache aktualisiert und sofort auf alle Teams, SKUs sowie marktübergreifend angewendet wird. Verständnis auf menschlichem Niveau: Interpretiert Verpackungsinhalte sprachübergreifend und prüft Angaben, Zutaten, Allergene, Kennzeichnungsfelder sowie Nährwertangaben und Angaben zu Nahrungsergänzungsmitteln mit der kontextuellen Genauigkeit eines erfahrenen Compliance-Prüfers.



Interpretiert Verpackungsinhalte sprachübergreifend und prüft Angaben, Zutaten, Allergene, Kennzeichnungsfelder sowie Nährwertangaben und Angaben zu Nahrungsergänzungsmitteln mit der kontextuellen Genauigkeit eines erfahrenen Compliance-Prüfers. Präzise Prüfung und Compliance-Bewertung: Markiert jede Abweichung sofort und ordnet sie direkt der jeweils verletzten regulatorischen Vorschrift oder Markenregel zu, sodass das Rätselraten darüber entfällt, warum ein Etikett nicht bestanden hat. Jedem Asset wird in Echtzeit ein Compliance-Score zugewiesen, der ein klares, datengestütztes „Go/No-Go"-Signal liefert.

Verify CheckAI ist ab sofort für CPG-Unternehmen auf Enterprise-Niveau verfügbar, die ihre Compliance-Abläufe modernisieren und Innovation ohne Kompromisse beschleunigen wollen.

Informationen zu GlobalVision

Das 1990 gegründete Unternehmen GlobalVision leistet seit über 36 Jahren Pionierarbeit bei der Entwicklung von Technologien zur Vermeidung von Verpackungs- und Etikettierungsfehlern und zur Optimierung der Qualitätskontrolle. Unser Ziel ist, regulierte Branchen in die Lage zu versetzen, Anlagen in großem Umfang zu entwickeln und zu genehmigen, ohne Kompromisse bei der Qualität oder der Einhaltung von Vorschriften einzugehen. Tausende Organisationen in mehr als 100 Ländern vertrauen auf unsere Software, die automatisierte Prüfungen von Text, Grafiken, Barcodes, QR-Codes, Farben und Braille ermöglicht. Indem wir Fehler in digitalen und gedruckten Assets sofort erkennen, helfen wir Unternehmen aus Life Sciences, Agenturen, Druck und Verpackung sowie der CPG-Branche, Fehler zu eliminieren und vollständige regulatorische Konformität sicherzustellen – und gleichzeitig Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

LinkedIn: linkedin.com/company/globalvision-co

Kontakt für Medienanfragen: Myka Luchuk, Kommunikationsmanagerin, [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2931893/GlobalVision_Verify_CheckAI_Delivers_AI_Driven_Global_Label_Comp.jpg