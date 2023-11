Verismo Therapeutics anuncia próxima apresentação na SITC 2023

FILADÉLFIA, 3 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Verismo Therapeutics, uma empresa CAR-T de estágio clínico que desenvolve a nova tecnologia da plataforma KIR-CAR, anunciou hoje que fará uma apresentação na próxima Society for Immunotherapy of Cancer 38th Annual Meeting (SITC 2023) (38ª Reunião Anual da Sociedade de Imunoterapia do Câncer), a ser realizada em San Diego e virtualmente de 1 a 5 de novembro de 2023.

Detalhes da apresentação

Título: Preclinical potency assessment of SynKIR-110, a mesothelin-specific KIR-CAR T cell therapy for mesothelioma (Avaliação pré-clínica da potência do SynKIR-110, uma terapia com células T KIR-CAR específicas da mesotelina para mesotelioma)

Número do resumo: 321

Data e hora: sexta-feira, 3 de novembro: 12h00 a 13h30 e 17h10 às 18h40

Autores da apresentação: Dr. Jun Xu, PhD e Dra. Laura Johnson, PhD

Descrição: Conduzimos estudos de potência in vivo para avaliar o impacto da dose de células T modificadas da primeira terapia de células T KIR-CAR específica para mesotelina (MSLN) (SynKIRTM-110) em um modelo de xenoenxerto de camundongo NSG de mesotelioma humano. Nossos dados demonstram, pela primeira vez, que a eficácia antitumoral do SynKIRTM-110 é dependente da dose, com maior potência em comparação com as células CAR T MSLN-41BBz avaliadas anteriormente na clínica. Essa potência aprimorada do SynKIRTM-110 foi observada tanto no local primário do tumor quanto nos locais com metástase, conforme demonstrada pela análise histopatológica. O referido aumento de potência não afetou nenhum marcador sérico de toxicidade, que permaneceu o mesmo independentemente dos tratamentos com CAR/KIR-CAR. Esses dados corroboram o desenvolvimento clínico futuro do SynKIRTM-110 em pacientes com tumores sólidos avançados. O SynKIRTM-110 está atualmente sendo investigado em um estudo clínico de fase I, o STAR-101 (NCT05568680).

Sobre a plataforma KIR-CAR

A plataforma KIR-CAR é uma terapia com células CAR T de cadeia dupla e demonstrou, em modelos animais pré-clínicos, ser capaz de manter a atividade antitumoral das células T mesmo em ambientes desafiadores com tumores sólidos. A DAP12 atua como uma nova molécula coestimulatória para as células T, ela usa vias adicionais de estimulação de células T, o que oferece maior sustentação à expressão do receptor quimérico e melhora a persistência funcional das células T KIR-CAR. As supracitadas função e persistência contínuas das células T podem resultar na regressão contínua de tumores sólidos em modelos pré-clínicos, incluindo aqueles resistentes às terapias tradicionais com células T CAR. A plataforma KIR-CAR está sendo investigada em combinação com tecnologias emergentes adicionais.

Sobre a Verismo Therapeutics

A Verismo Therapeutics é pioneira na tecnologia KIR-CAR de cadeia dupla, com seu principal ativo, SynKIR™-110, sendo submetido ao primeiro teste clínico em humanos. A Verismo é a única empresa que desenvolve a plataforma KIR-CAR, um receptor NK-like (do tipo NK) modificado que é projetado para melhorar a persistência e a eficácia contra tumores sólidos agressivos. A tecnologia da plataforma KIR-CAR foi desenvolvida especificamente pensando nos tumores sólidos avançados, que são uma área de grande necessidade médica não atendida. Para mais informações, acesse: www.verismotherapeutics.com

Contato para a imprensa:

Gene Kim

Verismo Therapeutics

[email protected]

215-989-4225

Jennifer Moritz

Zer0 to 5ive

[email protected]

917-748-4006

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1881639/4376284/Verismo_2022_Logo.jpg

FONTE Verismo Therapeutics