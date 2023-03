Via adquiere Citymapper para ampliar su plataforma de Tecnología para el Transporte (TransitTech)

Con esta adquisición, Via sigue avanzando en su visión de crear el sistema operativo para todos los aspectos de la movilidad pública

NUEVA YORK, 16 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Via, líder mundial en el sector TransitTech, ha anunciado hoy la adquisición de Citymapper, la aplicación de planificación de viajes y transporte público líder en el Reino Unido. Tras la reciente ronda de financiación de Via, la adquisición de Citymapper acelera la visión de Via de crear una infraestructura digital integral para los sistemas de transporte público. Además del software de Via, que permite a las ciudades y a las agencias de transporte público planificar y explotar eficazmente sus redes, Citymapper permite a los usuarios del transporte público navegar por la red de transporte urbano a través de aplicaciones intuitivas y diseñadas a la perfección. Al integrar Citymapper en su plataforma, Via podrá conectar todos los elementos de un sistema de transporte público, proporcionando una solución unificada para ciudades, agencias de transporte público y usuarios.

Fundada en 2012, Citymapper es una aplicación líder, adoptada por una base de usuarios leales en todo el mundo. Más de 50 millones de usuarios en más de 100 ciudades han utilizado Citymapper para planificar sus viajes por la ciudad, mediante una combinación de transporte público, a pie, en bicicleta, scooters, taxis y otras opciones disponibles en la ciudad. Los usuarios pueden planificar un viaje en función de distintos criterios (como el modo de transporte público, la hora de llegada, el tiempo de viaje, el coste, etc) que más les importen, y la aplicación Citymapper les ayuda a seleccionar la mejor opción y a seguir las indicaciones para llegar a su destino en tiempo real. La potente tecnología y los algoritmos de Citymapper, que integran datos de transporte en tiempo real y tienen en cuenta información importante sobre interrupciones y retrasos, permiten una experiencia excepcional de planificación del viaje con recomendaciones precisas y pertinentes.

La solución Citymapper se integrará con la plataforma de software TransitTech de Via. Las ciudades y las agencias de transporte tendrán acceso a la plataforma de Via, que les permitirá crear redes de transporte público resilientes y con capacidad de respuesta adaptadas a sus necesidades, que cambian con rapidez, operar sistemas de transporte multimodal inteligentes y utilizar los datos para mejorar continuamente las prestaciones, y al mismo tiempo ofreciendo una experiencia de usuario optimizada a través de Citymapper. Tras la adquisición, la aplicación Citymapper seguirá disponible para su base de usuarios en todo el mundo, y Via tiene previsto ampliar el alcance global de Citymapper.

"Tenemos el máximo respeto por la tecnología de clase mundial y la experiencia de usuario que Azmat y su equipo han desarrollado", dijo Daniel Ramot, Co-Fundador y CEO de Via. "Al unir nuestros equipos, tenemos la oportunidad única de desplegar la tecnología de Citymapper a las ciudades y agencias de transporte público de todo el mundo para crear la experiencia de tránsito más intuitiva y relevante para sus comunidades."

"El equipo de Citymapper ha pasado una década desarrollando una de las tecnologías más importantes para la movilidad urbana, con la misión de hacer las ciudades más fáciles de navegar y el transporte urbano más eficiente, sostenible y accesible", dijo Azmat Yusuf, Fundador y CEO de Citymapper. "Compartimos esta visión con Via y, a través de esta adquisición, podemos llevar Citymapper a un público más amplio, poner nuestra tecnología a disposición de ciudades y agencias de transporte de todo el mundo, y ampliar el impacto positivo en las comunidades a las que servimos."

La adquisición de Citymapper por parte de Via sigue a sus exitosas adquisiciones de Remix en 2021 y Fleetonomy en 2020. Estas adquisiciones se realizan en un momento de gran impulso en el sector TransitTech, en el que la tecnología y la innovación allanan el camino para una nueva generación de soluciones de transporte inteligentes y flexibles.

Acerca de Via:

Fundada en 2012, Via ha sido pionera en tecnología TransitTech. Via desarrolla nuevas tecnologías para gestionar sistemas de movilidad pública y optimizar redes de lanzaderas dinámicas, autobuses, vehículos accesibles, autobuses escolares y vehículos autónomos y eléctricos en todo el mundo. Via trabaja para desarrollar la red de transporte público más eficiente, equitativa y sostenible del mundo para todos los usuarios, incluidos aquellos con problemas de movilidad o sin teléfonos inteligentes, y para las personas sin cuentas bancarias. La empresa trabaja con sus socios para reducir el coste del transporte público y proporcionar opciones de transporte público accesibles que puedan ser una alternativa válida para desincentivar el uso del vehículo personal, reduciendo al mismo tiempo el impacto medioambiental. Via se sitúa en la intersección del transporte y la tecnología. La empresa es un líder visionario en el mercado TransitTech y combina innovación de software, diseño de servicios sofisticados y experiencia operativa para mejorar sustancialmente la movilidad. Via cuenta ya con más de 600 socios en más de 35 países.

