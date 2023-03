Via adquire Citymapper para expandir sua solução TransitTech de ponta a ponta

A aquisição promoverá a visão da empresa de ser o sistema operacional para todos os aspectos da mobilidade pública

NOVA YORK, 16 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Via, líder global em TransitTech, anunciou hoje que adquiriu o Citymapper, o principal aplicativo de planejamento de viagens e empresa de tecnologia de trânsito com sede no Reino Unido. Logo após a recente rodada de financiamento da Via, a aquisição do Citymapper acelera a visão da Via de construir a infraestrutura digital de ponta a ponta para sistemas de trânsito. Enquanto o software da Via permite que as cidades e agências de trânsito planejem e operem com eficiência suas redes de transporte público, o Citymapper capacita os passageiros do transporte público a navegarem na rede de transporte urbano por meio de aplicativos intuitivos e bem projetados. Ao integrar o Citymapper em sua plataforma, a Via poderá conectar todos os elementos de um sistema de trânsito, oferecendo uma solução unificada para cidades, agências de trânsito e passageiros.

Fundado em 2012, o Citymapper construiu o melhor produto da categoria, conquistando uma base de usuários leais e engajados em todo o mundo. Mais de 50 milhões de usuários em mais de 100 cidades usaram o Citymapper para planejar suas viagens - usando uma combinação de transporte público, caminhada, ciclismo, scooters, táxis e outras opções disponíveis localmente. Os usuários podem planejar uma viagem com base nos critérios - modo de trânsito, hora de chegada, duração da viagem, custo etc. - que mais importam para eles, e o aplicativo Citymapper os ajudará a selecionar a melhor opção e navegar em sua viagem em tempo real. A poderosa tecnologia e algoritmos do Citymapper, que incorporam dados de transporte público em tempo real e levam em consideração informações sobre interrupções e atrasos, permitem uma experiência excepcional de planejamento de viagens que oferece as recomendações mais precisas e oportunas.

O produto Citymapper será integrado à plataforma TransitTech da Via. As cidades e agências de trânsito terão acesso à plataforma de software da Via, que lhes permite planejar redes de trânsito que sejam responsivas e resilientes às necessidades em rápida mudança, operar sistemas de transporte multimodais inteligentes e usar dados para melhorar continuamente o desempenho, agora unificado com uma experiência otimizada para utilizadores do Citymapper. Após a aquisição, o aplicativo Citymapper continuará disponível para sua base de usuários em todo o mundo, e a Via prevê que expandirá ainda mais o alcance global do Citymapper.

"Temos o maior respeito pelo produto de classe mundial e pela experiência do usuário que Azmat e sua equipe construíram", disse o cofundador e CEO da Via Daniel Ramot. "Ao reunir nossas equipes, vemos uma excelente oportunidade de fornecer os recursos do Citymapper para cidades e agências de trânsito em todo o mundo, para que possam criar a experiência de trânsito mais amigável e relevante para suas comunidades."

"A equipe do Citymapper passou uma década construindo algumas das maiores tecnologias da mobilidade urbana, com a missão de tornar as cidades mais fáceis de navegar e o transporte urbano mais eficiente, sustentável e acessível", disse Azmat Yusuf fundador e CEO do Citymapper. "Compartilhamos essa visão com a Via e, por meio dessa aquisição, podemos expandir o Citymapper para um público maior, disponibilizar nossa tecnologia para cidades e agências de trânsito e ampliar o impacto positivo nas comunidades que atendemos."

A aquisição do Citymapper pela Via segue suas aquisições bem-sucedidas da Remix em 2021 e da Fleetonomy em 2020. Essas aquisições ocorrem em um momento de forte impulso no setor de TransitTech, com tecnologia e inovação abrindo caminho para uma nova geração de soluções de transporte inteligentes e flexíveis.

Fundada em 2012, a Via foi pioneira na categoria TransitTech ao usar novas tecnologias para desenvolver sistemas de mobilidade pública, otimizando redes de ônibus, vans, veículos acessíveis para cadeiras de rodas, ônibus escolares, veículos autônomos e veículos elétricos em todo o mundo. Construindo a rede de transporte mais eficiente, equitativa e sustentável do mundo para todos os passageiros, incluindo aqueles com mobilidade limitada, aqueles sem smartphones e populações sem serviços bancários, a Via trabalha com seus parceiros para reduzir os custos de transporte público, enquanto oferece opções de transporte que rivalizam com a conveniência de um carro pessoal, reduzindo o impacto ambiental. Na interseção de transporte e tecnologia, a Via é uma líder de mercado visionária que combina inovação de software com design de serviço sofisticado e experiência operacional para melhorar fundamentalmente a forma como o mundo se move, fornecendo tecnologia em 600 comunidades e mais de 35 países e crescendo.

