Vijfde CCI-FS geopend in Chongqing en Singapore, voor een groenere en duurzamere financiering

CHONGQING, China, 21 april 2023 /PRNewswire/ -- Nieuwsbericht van iChongqing- Chongqing - De vijfde China-Singapore (Chongqing) Connectivity Initiative Financial Summit (CCI-FS) ging op 20 april van start in Chongqing, in het zuidwesten van China, en in Singapore. De openingsceremonie werd bijgewoond door leiders van zowel de Singaporese als de Chinese regering, financiële afdelingen en hoofden van tien centrale banken van ASEAN-landen.

The opening ceremony of the 5th CCI-FS was held in Southwest China’s Chongqing Municipality on April 20.

"De samenwerking tussen Singapore en Chongqing op het gebied van financiële diensten heeft zich parallel aan de uitbreiding van onze samenwerking in het kader van de CCI ontwikkeld van het verstrekken van traditionele grensoverschrijdende financiering aan bedrijven in Chongqing en China", zei Josephine Teo, minister van Communicatie en Informatie en tweede minister van Binnenlandse Zaken van Singapore, tijdens de openingsceremonie via een videoverbinding. "Onze samenwerking is uitgebreid naar gebieden als groene en duurzame financiering."

Andere deelnemende gasten zijn consuls-generaal van RCEP-lidstaten in Chongqing, Chengdu en Kunming, leiders van de regio's langs de nieuwe internationale handelscorridor land-zee (ILSTC), alsook leidinggevenden van grote financiële instellingen, multinationale ondernemingen en wereldwijde financiële wetenschappers.

Tijdens de openingsceremonie werden 90 projecten in verband met de financiële samenwerking tussen China en Singapore en de bouw van de ILSTC en het Western Financial Center ondertekend, waarvan het bedrag 111 miljard yuan (16 miljard US dollar) beloopt.

Tijdens de tweedaagse top zullen 12 belangrijke evenementen en 9 speciale evenementen worden georganiseerd, waarbij de gezamenlijke financiële onderbouwing van "de gordel en de weg", de uitvoering van het RCEP, de aanleg van de economische kring Chengdu-Chongqing en de ILSTC centraal staan. De evenementen zullen gericht zijn op het mechanisme van samenwerking voor en co-constructie van financiële diensten in de ILSTC, het verkennen van de digitale innovatie van financiële modellen, het voorstellen van strategieën voor het bouwen van platforms voor digitale financiële diensten en het bevorderen van financiële connectiviteit en groene financiële innovatie.

Sinds 2018 is de CCI-FS vier keer achter elkaar gehouden. In de afgelopen zeven jaar hebben Chongqing en Singapore hun financiële samenwerking in het kader van de CCI verdiept. Ondernemingen uit Chongqing investeerden meer dan 60 miljoen USD in Singapore en Singaporese instellingen investeerden rechtstreeks 3,4 miljard USD in Chongqing.

De vijfde CCI-FS wordt gezamenlijk gehouden door het ministerie van Handel van China, de People's Bank of China, de China Banking and Insurance Regulatory Commission, de China Securities Regulatory Commission, de State Administration of Foreign Exchange, het ministerie van Handel en Industrie van Singapore, de Monetary Authority of Singapore en het gemeentebestuur van Chongqing.

Voor meer details over de vijfde CCI-FS, klik op https://www.ichongqing.info/special/cci-fs-2023/

