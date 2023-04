A 5ª CCI-FS foi inaugurada em Chongqing e Singapura, promovendo finanças verdes e sustentáveis

CHONGQING, China, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Uma reportagem de iChongqing- Chongqing - A 5ª Cúpula Financeira da Iniciativa de Conectividade China-Singapura (Chongqing) (CCI-FS) começou em 20 de abril em Chongqing, no sudoeste da China e Singapura, apresentando líderes dos governos de Singapura e China, departamentos financeiros e chefes de dez bancos centrais de países da ASEAN apresentados na cerimônia de abertura.

A cerimônia de abertura da 5ª CCI-FS foi realizada no município de Chongqing, sudoeste da China, em 20 de abril. (Foto/ Kenny Dong) (PRNewsfoto/iChongqing)

"A colaboração Singapura-Chongqing em serviços financeiros evoluiu em conjunto com a ampliação de nossa cooperação sob a CCI, desde o fornecimento de financiamento transfronteiriço tradicional a empresas em Chongqing e na China", disse Josephine Teo, ministra de comunicações e informação e segunda ministra de assuntos internos de Singapura, na cerimônia de abertura via link de vídeo. "Nossa colaboração se expandiu para incluir áreas como finanças verdes e sustentáveis."

Outros convidados participantes incluem cônsules gerais dos países membros da Parceria Econômica Global Abrangente (em inglês: Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) em Chongqing, Chengdu e Kunming, líderes das regiões ao longo do Novo Corredor Internacional de Comércio Terra-Mar (em inglês: New International Land-Sea Trade Corridor, ILSTC), bem como executivos de grandes instituições financeiras, empresas multinacionais e acadêmicos financeiros globais.

Durante a cerimônia de abertura, foram assinados 90 projetos relacionados à cooperação financeira China-Singapura e à construção do ILSTC e do Western Financial Center, com um valor de 111 bilhões de yuans (US$ 16 bilhões).

Centrado nos tópicos de cofundação financeira do Cinturão e Rota, a implementação da RCEP, a construção do círculo econômico Chengdu-Chongqing e o ILSTC, a cúpula de dois dias realizará 12 eventos principais e 9 eventos especiais. Os eventos se concentrarão no mecanismo de cooperação e co-construção de serviços financeiros no ILSTC, explorando a inovação digital de modelos financeiros, propondo estratégias para a construção de plataformas de serviços financeiros digitais e promovendo conectividade financeira e inovação em finanças verdes.

Desde 2018, a CCI-FS foi realizada consecutivamente por quatro vezes. Nos últimos sete anos, Chongqing e Singapura aprofundaram sua cooperação financeira sob a CCI. As empresas de Chongqing investiram mais de US$ 60 milhões em Singapura, e as instituições de Singapura investiram diretamente US$ 3,4 bilhões em Chongqing.

A 5ª CCI-FS é realizada em conjunto pelo Ministério do Comércio da China, Banco Popular da China, Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Administração Estatal de Câmbio, Ministério do Comércio e Indústria de Singapura, Autoridade Monetária de Governo Municipal de Singapura e Chongqing.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2059981/The_opening_ceremony_5th_CCI_FS_held_Southwest_China_s_Chongqing_Municipality.jpg

FONTE iChongqing

