Eröffnung des 5. CCI-FS in Chongqing und Singapur zur Förderung grüner und nachhaltiger Finanzen

CHONGQING, China, 21. April 2023 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von iChongqing – Chongqing – Der 5. Finanzgipfel der Konnektivitätsinitiative China-Singapur (Chongqing) (CCI-FS) wurde am 20. April im südwestchinesischen Chongqing und in Singapur eröffnet. An der Eröffnungszeremonie nahmen führende Vertreter der Regierungen Singapurs und Chinas, der Finanzabteilungen und Leiter von zehn Zentralbanken der ASEAN-Länder teil.

The opening ceremony of the 5th CCI-FS was held in Southwest China’s Chongqing Municipality on April 20. (Photo/ Kenny Dong)

„Die Zusammenarbeit zwischen Singapur und Chongqing auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen hat sich parallel zur Ausweitung unserer Kooperation im Rahmen der CCI entwickelt und umfasst die Bereitstellung traditioneller grenzüberschreitender Finanzierungen für Unternehmen in Chongqing und China", so Josephine Teo, Ministerin für Kommunikation und Information und Zweite Innenministerin Singapurs, bei der Eröffnungszeremonie per Videolink. „Unsere Zusammenarbeit hat sich auf Bereiche wie grüne und nachhaltige Finanzen ausgeweitet."

Zu den teilnehmenden Gästen gehören auch die Generalkonsuln der RCEP-Mitgliedsländer in Chongqing, Chengdu und Kunming, führende Vertreter der Regionen entlang des neuen internationalen Land-See-Handelskorridors (ILSTC) sowie Führungskräfte großer Finanzinstitute, multinationale Unternehmen und globale Finanzwissenschaftler.

Während der Eröffnungszeremonie wurden 90 Projekte im Zusammenhang mit der Finanzkooperation zwischen China und Singapur und dem Bau des ILSTC und des Western Financial Center mit einem Volumen von 111 Milliarden Yuan (16 Milliarden US-Dollar) unterzeichnet.

Im Mittelpunkt des zweitägigen Gipfels stehen die Themen finanzielle Mitbegründung der Neuen Seidenstraße, die Umsetzung der Regionalen umfassenden Wirtschaftspartnerschaft RCEP, der Aufbau des Wirtschaftskreises Chengdu-Chongqing und der ILSTC. Es werden 12 Hauptveranstaltungen und 9 Sonderveranstaltungen stattfinden. Die Veranstaltungen werden sich auf den Mechanismus der Zusammenarbeit und des gemeinsamen Aufbaus von Finanzdienstleistungen im ILSTC konzentrieren, die digitale Innovation von Finanzmodellen erforschen, Strategien für den Aufbau digitaler Finanzdienstleistungsplattformen vorschlagen und finanzielle Konnektivität und grüne Finanzinnovation fördern.

Seit 2018 fand der CCI-FS vier Mal in Folge statt. In den vergangenen sieben Jahren haben Chongqing und Singapur ihre finanzielle Zusammenarbeit im Rahmen der CCI vertieft. Unternehmen aus Chongqing investierten mehr als 60 Millionen US-Dollar in Singapur, und singapurische Institutionen investierten direkt 3,4 Milliarden US-Dollar in Chongqing.

Der 5. CCI-FS wird gemeinsam vom chinesischen Handelsministerium, der People's Bank of China, der chinesischen Bankenaufsichtsbehörde China Banking and Insurance Regulatory Commission, der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde China Securities Regulatory Commission, dem staatlichen chinesischen Devisenamt State Administration of Foreign Exchange, dem singapurischen Ministerium für Handel und Industrie, der Währungsbehörde Singapurs Monetary Authority of Singapore und der Stadtverwaltung von Chongqing veranstaltet.

Für weitere Informationen zum 5. CCI-FS klicken Sie bitte auf https://www.ichongqing.info/special/cci-fs-2023/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2059900/The_opening_ceremony_5th_CCI_FS_held_Southwest_China_s_Chongqing_Municipality.jpg

SOURCE iChongqing