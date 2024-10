Vince déploie le point de vente Teamwork Commerce dans son magasin phare de Londres

LONDRES, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Teamwork Commerce, une solution omnicanale leader sur le marché, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Vince, un détaillant de mode haut de gamme, dans le but de déployer sa solution avancée de point de vente (POS) dans le magasin de Vince à Londres.

Vince est une grande marque de vêtements et d'accessoires de luxe, qui propose des vêtements et des accessoires haut de gamme pour hommes et femmes. Auparavant, le retailer utilisait un système POS traditionnel, qui se caractérisait par sa complexité, sa mobilité limitée et la nécessité de dispenser une formation approfondie au personnel. Pour répondre à l'évolution des besoins des consommateurs et des entreprises, Vince avait besoin d'une solution POS moderne dotée d'une interface conviviale qui unifie le commerce et aide les associés à offrir une expérience client transparente.

Les retailers peuvent ainsi réduire considérablement les files d'attente aux caisses tout en offrant une expérience d'achat fluide. Il fonctionne exclusivement sur des appareils iOS dotés d'une technologie de pointe et permet aux associés de servir les clients de n'importe où dans le magasin, sans être liés à un terminal POS physique traditionnel. Les retailers peuvent ainsi réduire considérablement les files d'attente aux caisses tout en offrant une expérience d'achat fluide. Cette technologie s'intègre de manière transparente aux processus d'entreprise et prend en charge une base de données centralisée avec des données en temps réel sur tous les canaux.

La solution POS de pointe sera intégrée au système de paiement d'Adyen et aux cartes cadeaux de Teamwork Commerce afin d'aider Vince à offrir à ses clients des expériences de premier plan.

Heather Wilberger, responsable de la transformation et de la technologie chez Vince, a déclaré : « Chez Vince, nous sommes toujours à la recherche de moyens pour améliorer notre technologie. Travailler avec Teamwork Commerce nous permettra de nous positionner là où nous voulons être tout en nous aidant à fournir des expériences client de haute qualité en toute transparence. »

Michael Mauerer, PDG de Teamwork Commerce, a déclaré : « Les clients attendent aujourd'hui des marques qu'elles créent des transactions transparentes sur tous les canaux. Les retailers qui peuvent répondre à cette attente ne se contenteront pas d'améliorer l'expérience client, ils développeront également un avantage concurrentiel. Nous sommes fiers de soutenir Vince dans son magasin de Londres et d'aider la marque à répondre aux besoins de ses clients et de ses entreprises. »

« Nous sommes convaincus que notre solution POS permettra à Vince de rationaliser les opérations de retail dans son magasin et d'offrir à ses clients une expérience de premier plan. »

À propos de Teamwork Commerce

Teamwork Commerce est un ensemble de technologies flexibles qui offre aux retailers des services de point de vente (POS), de gestion des commandes (OMS), de gestion de la relation client (CRM), de contrôle des stocks et d'analyse des données. Ce système basé sur le cloud évolue constamment pour fournir une technologie de pointe afin de répondre aux besoins du monde du retail en constante évolution. Grâce à la solution omnicanale de Teamwork, les retailers peuvent mieux comprendre leurs clients et leur offrir des expériences personnalisées par le biais d'une technologie invisible. Les plus grands retailers du monde entier, dont Acne Studios, The Row, Asics, Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers et Moose Knuckles, lui font confiance. Apprenez-en plus sur www.teamworkcommerce.com.

À propos de Vince

Vince, fondée en 2002, est une marque mondiale de vêtements et d'accessoires de luxe, connue pour confectionner des pièces élégantes mais discrètes pour un style quotidien sans peine. Connue pour sa gamme de produits de luxe, Vince propose du prêt-à-porter féminin et masculin, des chaussures et des accessoires dans 50 magasins de retail, 17 magasins d'usine, son site de commerce électronique, vince.com et son service d'abonnement Vince Unfold, www.vinceunfold.com, ainsi que par l'intermédiaire de canaux de vente en gros de premier ordre dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.vince.com.

