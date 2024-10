Vince setzt Teamwork Commerce POS in seiner Londoner Flaggschiff-Filiale ein

LONDON, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Teamwork Commerce, eine führende Omnichannel-Lösung, hat heute seine Partnerschaft mit Vince, einem High-End-Modehändler, bekannt gegeben, um seine fortschrittliche Point-of-Sale (POS)-Lösung in der Vince-Filiale in London einzusetzen.

Vince ist eine führende Marke für Luxusbekleidung und Accessoires, die hochwertige Kleidung und Accessoires für Männer und Frauen anbietet. Bisher nutzte der Einzelhändler ein herkömmliches POS-System, das sich durch Komplexität und eingeschränkte Mobilität auszeichnete und eine umfangreiche Schulung der Mitarbeiter erforderte. Um den sich wandelnden Kunden- und Geschäftsanforderungen gerecht zu werden, benötigte Vince eine moderne POS-Lösung mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die den Handel vereinheitlicht und den Mitarbeitern hilft, nahtlose Kundenerlebnisse zu schaffen.

Die Teamwork Commerce POS-Lösung ist eine Cloud-basierte mobile POS-Software für den Einzelhandel. Sie läuft ausschließlich auf iOS-Geräten mit modernster Technologie und ermöglicht den Mitarbeitern, Kunden von jedem Ort im Geschäft aus zu bedienen, ohne an ein herkömmliches physisches POS-Terminal gebunden zu sein. Dadurch können Einzelhändler Warteschlangen an den Kassen erheblich reduzieren und gleichzeitig ein nahtloses Einkaufserlebnis bieten. Diese Technologie lässt sich nahtlos in die Geschäftsprozesse integrieren und unterstützt eine zentralisierte Datenbank mit Echtzeitdaten über alle Kanäle hinweg.

Die hochmoderne POS-Lösung wird mit dem Zahlungssystem von Adyen und den Geschenkkarten von Teamwork Commerce integriert, um Vince dabei zu helfen, ein erstklassiges Kundenerlebnis anzubieten.

Heather Wilberger, Chief Transformation and Technology Officer bei Vince, erklärt: „Bei Vince sind wir stets auf der Suche nach Möglichkeiten, unsere Technologie zu verbessern, um unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Die Zusammenarbeit mit Teamwork Commerce befähigt uns dazu, uns dort zu positionieren, wo wir hinwollen, und erleichtert uns die Bereitstellung hochwertiger Kundenerlebnisse."

Michael Mauerer, CEO bei Teamwork Commerce, kommentiert: „Kunden erwarten heute von Marken, dass sie nahtlose Transaktionen über alle Kanäle hinweg ermöglichen. Einzelhändler, die diese Erwartungen erfüllen, verbessern nicht nur das Kundenerlebnis, sondern verschaffen sich auch einen Wettbewerbsvorteil. Wir sind stolz darauf, Vince in seiner Londoner Filiale zu unterstützen und der Marke dabei zu helfen, den Kunden- und Geschäftsanforderungen gerecht zu werden."

„Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere POS-Lösung Vince in die Lage versetzen wird, die Einzelhandelsabläufe in seiner Filiale zu optimieren und ein erstklassiges Kundenerlebnis zu liefern."

Informationen zu Teamwork Commerce

Teamwork Commerce ist ein flexibler Tech-Stack für Einzelhändler, der POS, OMS, Clienteling, Inventory Control und Reporting umfasst – ein Cloud-basiertes System, das ständig weiterentwickelt wird und modernste Technologie bereitstellt, die den Anforderungen der kontinuierlich evolvierenden Einzelhandelslandschaft gerecht wird. Mit der Omnichannel-Lösung von Teamwork erhalten Einzelhändler ein umfassenderes Verständnis für ihre Kunden, um ihnen mithilfe von unsichtbarer Technologie personalisierte Erlebnisse zu bieten. Weltweit vertrauen uns führende Einzelhändler wie Acne Studios, The Row, Asics, Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers und Moose Knuckles. Weitere Informationen unter www.teamworkcommerce.com.

Informationen zu Vince

Vince wurde 2002 gegründet und ist eine weltweit führende Marke für Luxusbekleidung und Accessoires. Sie ist bekannt für die Kreation anspruchsvoller und zugleich legerer Bekleidung für einen ungezwungenen Stil im Alltag. Vince bietet Damen- und Herrenmode, Schuhe und Accessoires in 50 Filialen, 17 Outlet-Stores, auf seiner E-Commerce-Website vince.com und über seinen Abonnement-Service Vince Unfold www.vinceunfold.com sowie über hochwertige Großhandelskanäle weltweit an. Weitere Informationen finden Sie unter www.vince.com.

