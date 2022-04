Viola Davis se viste con LILYSILK para la portada de la revista People y el evento Deadline Contenders

Davis es la primera actriz afroamericana en lograr la Triple Corona de Actuación, ganando una amplia gama de elogios que incluyen un Premio de la Academia, un Premio Primetime Emmy y dos Premios Tony. Su cuerpo de trabajo incluye exitosas películas y series de televisión como Doubt, The Help, How to Get Away with Murder y Fences.

"Viola Davis es una fuerza en el cine y la cultura", comentó David Wang, consejero delegado de LILYSILK. "Nos sentimos honrados de verla, así como a muchas otras celebridades, por usar LILYSILK y lucir de forma magnífica. Esto nos inspira a crear piezas más espectaculares para todos los seguidores de LILYSILK".

En los últimos meses, LILYSILK también se ha visto en varias celebridades de Hollywood, incluidas Melissa Rauch, Gwyneth Paltrow, Meghan Trainor, Nina Dobrev y Lucy Hale.

Acerca de LILYSILK

LILYSILK es una marca de seda líder en el mundo con la misión de inspirar a las personas a vivir de manera espectacular y más sostenible, impulsada por su preocupación por sus clientes y el planeta. Para obtener más información, visite www.lilysilk.com y siga a @lilysilk en Instagram y @Lilysilk en Facebook.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1800586/Viola_Davis_Dons_LILYSILK_Deadline_Contenders_Event.jpg

SOURCE LILYSILK